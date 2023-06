Mort Cause de Décès : Décès de Doris Labonté.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Doris Labonté : Un Hommage à un Entraîneur Chef de l’Océanic de Rimouski

Les Derniers Moments de Doris Labonté

Il y a quelques semaines, nous vous rapportions que Doris Labonté, ancien populaire entraîneur-chef de l’Océanic de Rimouski, vivait ses derniers moments. Atteint d’un cancer colorectal depuis maintenant 5 ans, l’homme de 69 ans avait annoncé qu’il en avait assez de lutter puisque sa situation ne s’est malheureusement pas améliorée après de multiples opérations et hospitalisations.

Le Parcours de Doris Labonté

Doris Labonté avait une carrière d’entraîneur bien remplie. Il a commencé sa carrière dans la LHJMQ en 1996 avec les Cataractes de Shawinigan et a rapidement été promu au poste d’entraîneur-chef. Il a ensuite été l’entraîneur-chef de l’Océanic de Rimouski de 2002 à 2006, où il a mené l’équipe à une Coupe du Président en 2005. Il a également été l’entraîneur-chef des Voltigeurs de Drummondville, des Mooseheads de Halifax et des Screaming Eagles du Cap-Breton.

Doris Labonté a également servi en tant qu’entraîneur-adjoint pour l’équipe nationale junior du Canada lors du Championnat du monde junior de hockey sur glace de l’IIHF en 2004 et 2005, remportant une médaille d’argent et une médaille d’or, respectivement.

L’Impact de Doris Labonté

Le décès de Doris Labonté a été ressenti dans toute la communauté du hockey. Il était aimé et respecté par ses joueurs et ses collègues, qui ont tous salué sa passion pour le jeu et sa détermination à aider les jeunes joueurs à atteindre leur plein potentiel.

Plusieurs personnalités du hockey ont rendu hommage à Doris Labonté après sa mort, notamment l’ancien entraîneur-chef de l’Océanic de Rimouski, Serge Beausoleil, qui a déclaré : “Doris était un homme passionné, un homme de coeur et un homme de hockey. Il aimait Rimouski et l’Océanic. Il a laissé sa marque sur notre organisation et sur notre communauté”.

Le directeur général de l’Océanic de Rimouski, Serge Beausoleil, a également salué la contribution de Doris Labonté à l’organisation : “Doris a eu un impact énorme sur l’Océanic. Il a été l’un des piliers de notre organisation et a aidé à faire de Rimouski l’une des meilleures villes de hockey au Canada. Il restera à jamais dans nos mémoires”.

Conclusion

Doris Labonté restera dans les mémoires comme un entraîneur passionné et dévoué qui a laissé une marque indélébile sur le hockey junior québécois. Sa contribution à l’Océanic de Rimouski et à la communauté du hockey en général ne sera jamais oubliée. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.