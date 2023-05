Mort Cause de Décès : Décès de Fabrice Engel à Bouxières-aux-Dames | Annonce nécrologique.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Fabrice Engel est décédé le 15 mai, emporté par une longue maladie

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la nouvelle du décès de Fabrice Engel le 15 mai dernier. Il a été emporté par une longue maladie contre laquelle il s’est battu avec courage et détermination. Fabrice était un homme passionné et engagé dans tout ce qu’il faisait, que ce soit dans sa vie professionnelle ou personnelle.

Un parcours professionnel brillant

Fabrice Engel a commencé sa carrière comme avocat spécialisé dans le droit des affaires. Il a rapidement fait ses preuves et est devenu l’un des avocats les plus respectés de sa région. Au fil des ans, il a élargi son champ d’expertise et a travaillé sur des dossiers complexes impliquant des entreprises internationales. En 2010, il a été nommé directeur juridique d’une grande entreprise française, un poste qu’il a occupé avec succès pendant de nombreuses années.

Fabrice était connu pour son intégrité, sa rigueur et sa capacité à trouver des solutions créatives à des problèmes complexes. Il était respecté par ses collègues et ses clients pour son professionnalisme et sa compétence.

Un homme engagé dans sa communauté

Fabrice Engel était également un homme engagé dans sa communauté. Il était impliqué dans plusieurs associations caritatives et œuvrait pour l’amélioration des conditions de vie des personnes en difficulté. Il était particulièrement sensible aux questions de l’environnement et a participé à de nombreuses initiatives visant à protéger la planète.

Fabrice était un modèle pour beaucoup de gens, qui le voyaient comme un exemple de détermination, d’engagement et de compassion.

Un homme de famille

Fabrice Engel était avant tout un homme de famille. Il était marié et avait deux enfants, qu’il aimait plus que tout au monde. Il était très présent pour eux malgré son travail prenant et consacrait beaucoup de temps à leur éducation et à leur épanouissement.

Fabrice était également très proche de ses parents et de ses frères et sœurs. Il avait un grand respect pour ses racines et était fier de ses origines modestes.

Un hommage mérité

La disparition de Fabrice Engel a été un choc pour tous ceux qui l’ont connu. Il laisse derrière lui un vide immense, tant sur le plan professionnel que personnel.

Mais Fabrice restera à jamais dans nos mémoires comme un homme brillant, passionné et engagé. Il nous a laissé un héritage précieux, fait de valeurs comme l’intégrité, la rigueur et la compassion.

Nous rendons hommage à Fabrice Engel et adressons toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.