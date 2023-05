Mort Cause de Décès : Décès de Fabrice Joly sous un élévateur chez Weldom à Breuil-le-Sec, selon un collègue.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Enquête sur l’accident mortel d’un magasinier chez Weldom à Breuil-le-Sec

Les obsèques de Fabrice Joly, 56 ans, magasinier décédé dans un accident du travail sur le site Weldom de Breuil-le-Sec, ont eu lieu en l’église de Bresles le vendredi 26 mai à 10h30. L’accident est survenu le mardi 16 mai vers 20h30, et les enquêteurs essaient toujours de comprendre les causes de l’accident.

D’après un agent qui travaille sur la plateforme logistique de la marque de bricolage, le magasinier est décédé sous un élévateur de ce qu’on appelle la PTS, une machine de la taille d’une maison qui envoie des bacs aux préparateurs afin qu’ils prélèvent les articles dont ils ont besoin pour effectuer leur commande.

Le magasinier décédé travaillait depuis 2017 sur le site de préparation des commandes, envoyées vers les magasins de la marque de bricolage (dont quincaillerie, outillage et déco pour maison et jardin) ou chez les particuliers qui achètent sur internet.

L’accident s’est produit «en fin de shift», c’est-à-dire avant le pointage et le changement d’équipe. La direction de Weldom, dont le siège social est également basé à Breuil-le-Sec, a indiqué qu’elle ne communiquerait plus pendant l’enquête.

La sécurité au travail est une question cruciale pour toutes les entreprises, en particulier celles qui opèrent dans des environnements industriels ou logistiques. Les accidents peuvent avoir des conséquences dramatiques pour les travailleurs et leur famille, mais aussi pour l’entreprise elle-même en termes de coûts, de réputation et d’impact sur la productivité.

Les entreprises doivent donc mettre en place des mesures de prévention et de sécurité pour protéger leurs travailleurs, comme la formation, l’inspection régulière des équipements, la mise à disposition d’équipements de protection individuelle, la signalisation et l’analyse des risques.

Il est également important que les travailleurs signalent tout danger ou incident à leur employeur, afin que des mesures correctives puissent être prises rapidement. Les travailleurs ont également le droit de refuser de travailler dans des conditions dangereuses, sans subir de représailles de la part de leur employeur.

Enfin, les autorités doivent veiller à ce que les entreprises respectent les normes de sécurité et enquêter en cas d’accident du travail pour déterminer les causes et les responsabilités. Les sanctions doivent être dissuasives pour encourager les entreprises à investir dans la sécurité de leurs travailleurs.

En conclusion, l’accident mortel d’un magasinier chez Weldom à Breuil-le-Sec est une tragédie qui rappelle l’importance de la sécurité au travail pour protéger les travailleurs et éviter les accidents. Les entreprises doivent investir dans la prévention et la sécurité, les travailleurs doivent être vigilants et les autorités doivent veiller au respect des normes de sécurité et enquêter en cas d’accident.