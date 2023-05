Mort Cause de Décès : Décès de Fred Désir, l’auteur et compositeur de « Maman Doudou »

Nécrologie – Mort cause de décès.

Fred Désir, auteur-compositeur et fondateur du groupe E+ nous a quittés

Ce jeudi 25 mai, Fred Désir nous a quittés à l’âge de 80 ans. Auteur-compositeur et fondateur du groupe E+, il était notamment connu pour son titre “Maman Doudou”. Sa disparition laisse un grand vide dans le monde de la musique caribéenne.

Sa carrière musicale

Fred Désir a commencé sa carrière musicale dans les années 1960 en tant que guitariste. Il a ensuite rejoint le groupe Playboys dans les années 1970, puis a fondé le groupe mythique E+ avec Dédé Saint Prix, Daniel Raveau, Philippe Lorto et d’autres musiciens talentueux.

Le groupe E+ a connu un grand succès dans les années 1980 avec des titres comme “Maman Doudou”, “Ou Pa Ka Sav” et “Ti Mari”. Leur musique mélangeait les rythmes traditionnels caribéens avec des influences jazz et funk, créant ainsi un son unique et entraînant.

En tant qu’auteur-compositeur, Fred Désir a écrit de nombreuses chansons pour E+ ainsi que pour d’autres artistes. Sa musique était le reflet de sa personnalité chaleureuse et généreuse, et il avait une grande capacité à rassembler les gens autour de sa musique.

Un hommage à un grand musicien caribéen

La mort de Fred Désir a suscité de nombreuses réactions dans le monde de la musique caribéenne. Beaucoup de musiciens ont rendu hommage à sa carrière et à son influence dans leur propre musique.

Le chanteur et percussionniste Dédé Saint Prix a déclaré : “Fred Désir était un grand frère pour moi, un ami, un musicien extraordinaire. C’était un grand compositeur, un grand guitariste. Nous avons travaillé ensemble pendant plus de 30 ans, et je suis fier d’avoir été son ami.”

Le chanteur et guitariste Ralph Thamar a également rendu hommage à Fred Désir en déclarant : “C’était un grand musicien, un compositeur talentueux, un ami, un grand frère. Sa musique restera toujours dans nos cœurs et nos esprits.”

La musique de Fred Désir a eu un impact important sur la scène musicale caribéenne, et son héritage musical continuera d’inspirer les générations futures de musiciens.

Son influence sur la musique caribéenne

Fred Désir a été une figure importante de la musique caribéenne, et son influence a été ressentie dans de nombreux genres musicaux. Il a contribué à populariser la musique antillaise et à la faire connaître dans le monde entier.

Sa musique a été un reflet de la culture caribéenne, mélangeant les influences africaines, européennes et américaines pour créer un son unique et entraînant. Il a su capturer l’énergie et la joie de la musique caribéenne et la transmettre à son public.

En tant que fondateur du groupe E+, Fred Désir a également contribué à la formation de nombreux musiciens talentueux et a ouvert la voie à une nouvelle génération de musiciens caribéens.

Son héritage musical

La musique de Fred Désir restera un héritage important pour la musique caribéenne. Ses chansons continueront d’être écoutées et appréciées par les fans de musique dans le monde entier.

Sa musique a été une source d’inspiration pour de nombreux musiciens caribéens, et son influence se fait encore sentir aujourd’hui. Il a su capturer l’esprit de la musique caribéenne et le transmettre à son public, créant ainsi un lien entre les cultures et les générations.

La mort de Fred Désir est une perte pour la musique caribéenne, mais son héritage musical continuera de vivre à travers sa musique et son influence sur la scène musicale caribéenne.

Conclusion

Fred Désir restera dans la mémoire de tous ceux qui ont été touchés par sa musique et son talent. Sa contribution à la musique caribéenne a été immense, et son héritage musical continuera d’inspirer les générations futures de musiciens.

Sa musique était un reflet de sa personnalité chaleureuse et généreuse, et il a su capturer l’esprit de la musique caribéenne pour la partager avec son public. Sa mort est une perte pour la musique caribéenne, mais son héritage musical continuera de vivre à travers sa musique et son influence.