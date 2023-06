Mort Cause de Décès : Décès de Gino Mäder suite à sa chute lors du Tour de Suisse – Sport.fr

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le coureur suisse Gino Mäder de l’équipe Bahrain-Victorious est décédé des suites de ses blessures à l’hôpital de Coire, où il avait été transporté après une lourde chute lors de la 5e étape du Tour de Suisse. Il avait 26 ans.

C’est une nouvelle tragique qui a endeuillé le Tour de Suisse. Gino Mäder, cycliste suisse de 26 ans, est décédé des suites de ses blessures après une terrible chute lors de la 5e étape de cette compétition. L’équipe Bahrain-Victorious a annoncé la nouvelle au travers d’un communiqué : « C’est avec une grande tristesse et le cœur lourd que nous devons annoncer le décès de Gino Mäder. Le vendredi 16 juin, à la suite d’une chute très grave lors de la 5e étape du Tour de Suisse, Gino a perdu sa bataille face aux graves blessures qu’il a subies. Notre équipe entière est dévastée par cet accident tragique et nos pensées et nos prières vont à la famille de Gino et à ses proches en cette période incroyablement difficile. Après l’incident survenu dans la dernière descente de l’étape de jeudi, il a été réanimé sur place par le personnel médical, qui a également pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire, avant d’être transporté par avion à l’hôpital ».

Gino Mäder était un athlète extraordinaire, un exemple de détermination, un membre apprécié de son équipe et de toute la communauté cycliste. Son talent, son dévouement et sa passion pour le sport ont inspiré de nombreuses personnes. Bahrain-Victorious a rendu hommage à son grimpeur en disant : « Gino, merci pour la lumière, la joie et les rires que tu nous as apportés, tu nous manqueras en tant que coureur et en tant que personne. Aujourd’hui et chaque jour, nous roulons pour toi, Gino ».

La violente chute de Gino Mäder est survenue jeudi après-midi au km 197 de l’étape-reine de l’épreuve helvétique, entre Fiesch et La Punt, dans la descente vertigineuse du col de l’Albula, après une journée harassante marquée par trois ascensions au-delà de 2000m d’altitude. Il avait été retrouvé « inerte dans l’eau » d’un ravin en contrebas de la route, « immédiatement réanimé puis transporté à l’hôpital de Coire par voie aérienne », selon les organisateurs. L’Américain Magnus Sheffield (Ineos-Grenadiers) a également chuté au même endroit dans la descente d’Albula. Il est resté conscient mais a tout de même dû être hospitalisé avec « des contusions et une commotion cérébrale », avaient indiqué les organisateurs.

Dès jeudi soir, le champion du monde en titre Remco Evenepoel avait critiqué le tracé de l’arrivée : « Puisqu’une arrivée au sommet aurait été parfaitement possible, ce n’était pas une bonne décision de laisser (les coureurs) finir par cette descente dangereuse », avait-il écrit sur son compte Twitter.

Gino Mäder était un grand talent du cyclisme suisse. En 2021, il s’était révélé en remportant une étape du tour d’Italie et du tour de Suisse. Il avait également terminé cinquième du tour d’Espagne. Cette année, il avait terminé à la cinquième place du classement général de Paris-Nice. Sa mort est une grande perte pour le monde du cyclisme et pour ses proches.