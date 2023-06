Mort Cause de Décès : Décès de Gino Mäder suite à sa grave chute lors du Tour de Suisse en cyclisme

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’équipe cycliste Bahrain-Victorious est en deuil suite au décès de Gino Mäder, un grimpeur suisse de 26 ans qui a succombé à ses blessures après avoir été victime d’une lourde chute lors du Tour de Suisse. L’annonce a été faite ce vendredi 16 juin par l’équipe, qui a publié un communiqué pour exprimer sa tristesse et sa douleur. Malgré les efforts de l’hôpital de Coire, où il avait été transporté jeudi après avoir été réanimé, Gino Mäder n’a pas pu se remettre de ses blessures.

Le cycliste suisse était alors 27e du classement général et avait chuté jeudi après-midi dans la descente du col de l’Albula, lors de l’étape-reine de l’épreuve helvétique. Il avait été retrouvé inerte dans l’eau d’un ravin en contrebas de la route, immédiatement réanimé puis transporté à l’hôpital de Coire par voie aérienne. La gravité de ses blessures n’avait pas encore été établie, mais le lendemain, Gino Mäder a perdu son combat pour se remettre des graves blessures qu’il avait subies.

La Bahrain-Victorious a exprimé sa profonde tristesse et ses condoléances à la famille de Gino Mäder et à ses proches. Son talent, son dévouement et son enthousiasme étaient une source d’inspiration pour nous tous. Il était non seulement un cycliste extrêmement talentueux, mais aussi une personne formidable en dehors du vélo. Le directeur général de son équipe a déclaré que Gino Mäder était une lumière pour l’équipe et qu’il serait profondément regretté.

Le champion du monde Remco Evenepoel avait déploré sur Twitter le choix de boucler par un tel tracé cette étape éprouvante. Il avait écrit que ce n’était pas une bonne décision de laisser les coureurs finir par cette descente dangereuse, alors qu’une arrivée au sommet aurait été parfaitement possible. Les organisateurs avaient indiqué que de nouvelles mesures avaient été prises pour sécuriser les parcours après la très grave chute du Néerlandais Fabio Jakobsen lors du Tour de Pologne en 2020, mais elles concernaient surtout les arrivées au sprint.

Gino Mäder était l’un des principaux espoirs suisses dans les courses à étapes et s’était classé 5e et meilleur jeune du Tour d’Espagne 2021. La course a été neutralisée ce vendredi avant le départ de la 6e étape, et le peloton a formé un cortège en hommage au coureur. La communauté cycliste pleure la perte d’un talent prometteur et d’une personne aimée et respectée.