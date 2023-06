Nécrologie – Mort cause de décès.

RIP Gufi Paintal: L’oncle de Shakuni dans la série Mahabharat est décédé à l’âge de 80 ans

L’acteur principal Gufi Paintal, célèbre pour son rôle d’oncle de Shakuni dans la série Mahabharat, est décédé lundi à l’âge de 80 ans. Sa famille a révélé qu’il avait été admis à l’hôpital et qu’il était décédé. La mort de Gufi Paintal a été un choc pour les fans de la série et les membres de l’industrie cinématographique indienne.

Une carrière prolifique dans l’industrie cinématographique indienne

Gufi Paintal a commencé sa carrière dans l’industrie cinématographique indienne dans les années 1970. Il a joué dans de nombreux films et séries télévisées, mais c’est son rôle d’oncle de Shakuni dans la série Mahabharat qui l’a rendu célèbre. Il a également joué dans des films tels que Hum Kisise Kum Naheen, Yeh Ishq Nahin Aasaan et Hum Se Na Jeeta Koi.

Un hommage émouvant de la part de ses collègues de l’industrie cinématographique indienne

La mort de Gufi Paintal a suscité une vague d’émotion chez ses collègues de l’industrie cinématographique indienne, qui ont rendu hommage à l’acteur sur les réseaux sociaux. L’acteur Amitabh Bachchan a tweeté : “Le départ de Gufi Paintal est une grande perte pour l’industrie cinématographique indienne. Il était un acteur talentueux et aimé de tous. Mes pensées vont à sa famille en ces temps difficiles”. Le réalisateur Mahesh Bhatt a également tweeté : “Je suis choqué d’apprendre la mort de Gufi Paintal. C’était un acteur talentueux et un être humain exceptionnel. Mes pensées vont à sa famille en ces temps difficiles”.

L’héritage de Gufi Paintal

Gufi Paintal laisse derrière lui un héritage durable dans l’industrie cinématographique indienne. Son rôle d’oncle de Shakuni dans la série Mahabharat est considéré comme l’un des meilleurs de sa carrière. Les fans de la série se souviendront toujours de lui pour son interprétation mémorable de ce personnage emblématique. Sa contribution à l’industrie cinématographique indienne sera toujours appréciée et saluée.

Conclusion

La mort de Gufi Paintal a été un choc pour les fans de la série Mahabharat et pour l’industrie cinématographique indienne dans son ensemble. L’acteur talentueux et aimé de tous laisse derrière lui un héritage durable dans l’industrie cinématographique indienne. Ses collègues et ses fans se souviendront toujours de lui pour son talent et son interprétation mémorable de son personnage emblématique dans la série Mahabharat.