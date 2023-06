Mort Cause de Décès : Décès de Guillaume Bats à l’âge de 36 ans : l’humoriste nous a quittés, annonce Voici.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Voici – Mort de Guillaume Bats : l’humoriste est décédé à l’âge de 36 ans

Le monde de l’humour est en deuil avec la triste nouvelle du décès de Guillaume Bats, survenu à l’âge de 36 ans. L’humoriste français était connu pour son humour décalé et son franc-parler, qui ont conquis de nombreux fans.

Un parcours atypique

Né en 1985 à Montpellier, Guillaume Bats a connu un parcours atypique avant de se lancer dans le monde de l’humour. Après des études en psychologie, il se tourne vers le métier de professeur d’EPS. Mais c’est finalement sur les planches qu’il trouve sa voie, en participant à des scènes ouvertes dans les bars de la ville.

En 2013, Guillaume Bats remporte le prix du public au festival du rire de Montreux, ce qui lui permet de se faire repérer par les professionnels du milieu. Il enchaîne alors les spectacles et les passages à la télévision, notamment dans l’émission “On n’demande qu’à en rire” sur France 2.

Un humoriste engagé

Guillaume Bats était connu pour son humour décalé et engagé, qui abordait des thèmes tels que le handicap, la sexualité ou encore le racisme. Atteint d’une maladie génétique rare, il avait fait de son handicap une force, en utilisant l’autodérision pour sensibiliser le public à la question du handicap.

En 2017, il avait publié un livre intitulé “Je suis capable de tout”, dans lequel il racontait son parcours et son combat contre la maladie. Il y exprimait également sa volonté de faire évoluer les mentalités sur le handicap, en rappelant que les personnes en situation de handicap sont avant tout des êtres humains à part entière.

Un hommage unanime

La nouvelle de la mort de Guillaume Bats a suscité une vague d’émotion sur les réseaux sociaux, où de nombreux fans et personnalités du monde de l’humour ont exprimé leur tristesse. Les hommages se sont multipliés, saluant l’humour et la sincérité de l’artiste, ainsi que son engagement pour la cause du handicap.

Guillaume Bats laisse derrière lui un grand vide dans le monde de l’humour, mais aussi un héritage précieux : celui d’un humoriste engagé et sincère, qui aura marqué les esprits par son talent et sa personnalité singulière.