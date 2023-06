Mort Cause de Décès : Décès de Guillaume Bats : l’humoriste s’est éteint à l’âge de 36 ans selon Voici

Nécrologie – Mort cause de décès.

Voici – Mort de Guillaume Bats : l’humoriste est décédé à l’âge de 36 ans

Le monde de l’humour est en deuil suite au décès de Guillaume Bats, survenu à l’âge de 36 ans. L’humoriste français était connu pour son humour décalé et sa présence sur les réseaux sociaux.

Une carrière prometteuse interrompue

Guillaume Bats avait commencé sa carrière d’humoriste en 2011, en remportant le concours Festi’Val d’Humour de Mérignac. Il avait ensuite participé à plusieurs festivals d’humour, notamment le Festival d’Avignon et le Festival Juste pour Rire de Montréal.

En 2015, il avait créé son spectacle solo intitulé “Hors Cadre”, qui avait rencontré un grand succès auprès du public et de la critique. Il avait ensuite enchaîné les représentations dans toute la France, ainsi qu’en Belgique et en Suisse.

En parallèle de sa carrière sur scène, Guillaume Bats était très présent sur les réseaux sociaux, où il partageait régulièrement des vidéos humoristiques et des anecdotes de sa vie quotidienne. Il avait notamment une chaîne YouTube suivie par plus de 100 000 abonnés.

Des hommages émouvants

Le décès de Guillaume Bats a suscité de nombreuses réactions émues de la part de ses collègues humoristes et de ses fans. Sur Twitter, Jérémy Ferrari a écrit : “Putain, Guillaume Bats… Un mec en or, un artiste talentueux, un ami. On vient de perdre une belle personne. Je suis dévasté”. Kheiron a quant à lui publié : “Repose en paix Guillaume Bats. Un mec drôle, sincère, généreux et talentueux. Je suis triste pour ta famille, tes amis et tes fans”.

Sur Instagram, de nombreux fans ont également partagé des photos et des vidéos de Guillaume Bats, ainsi que des messages de condoléances pour sa famille et ses proches.

Une perte pour le monde de l’humour

La mort prématurée de Guillaume Bats est une véritable perte pour le monde de l’humour. L’humoriste avait su se faire une place dans le paysage comique français grâce à son humour décalé et son talent sur scène.

En plus de son talent d’humoriste, Guillaume Bats était également connu pour sa générosité et sa gentillesse envers ses fans. Il était très apprécié de son public, qui le considérait comme un ami proche plutôt que comme un simple artiste.

La disparition de Guillaume Bats est une triste nouvelle pour tous ceux qui l’ont connu et aimé. Mais son humour et sa bonne humeur resteront à jamais gravés dans les mémoires de ses fans, qui continueront de rire à ses blagues et de se souvenir de lui avec tendresse.