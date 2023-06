Mort Cause de Décès : Décès de Guillaume Bats : l’humoriste s’éteint à l’âge de 36 ans, annonce Voici.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Voici – Mort de Guillaume Bats : l’humoriste est décédé à l’âge de 36 ans

L’humoriste Guillaume Bats est mort le 16 septembre 2021 à l’âge de 36 ans. Cette nouvelle a été annoncée par sa famille sur sa page Facebook officielle.

Qui était Guillaume Bats ?

Né le 8 décembre 1984 à Toulouse, Guillaume Bats était un humoriste français connu pour son humour décalé et sa présence sur scène. Il a commencé sa carrière en 2014 et a rapidement gagné en popularité grâce à ses spectacles solo et à ses collaborations avec d’autres comédiens.

Guillaume Bats a également participé à plusieurs émissions de télévision, dont “On n’demande qu’à en rire” sur France 2 et “Le Grand Oral” sur France 3. Il était également connu pour son engagement dans la lutte contre la maladie de Charcot, dont il souffrait depuis plusieurs années.

Un hommage unanime de la part du monde de l’humour

La nouvelle de la mort de Guillaume Bats a suscité une vague d’émotion et d’hommages de la part de ses collègues humoristes. Sur les réseaux sociaux, de nombreux artistes ont exprimé leur tristesse et leur soutien à la famille de Guillaume Bats.

Michaël Youn a ainsi écrit sur Twitter : “Triste nouvelle. Guillaume Bats était un humoriste talentueux et courageux. Pensées pour sa famille et ses proches.” De son côté, Arnaud Tsamere a posté sur Instagram une photo de Guillaume Bats avec la légende : “Je suis triste. Très triste. Adieu Guillaume Bats. Tu vas manquer à beaucoup de monde.”

Une triste nouvelle pour ses fans

La mort de Guillaume Bats est une triste nouvelle pour ses fans, qui appréciaient son humour et son engagement. Plusieurs milliers de personnes ont exprimé leur tristesse et leur soutien à sa famille sur les réseaux sociaux.

Guillaume Bats était un humoriste talentueux et engagé, qui a marqué le monde de l’humour en France. Sa mort laisse un vide dans le monde du spectacle, mais son héritage continuera de vivre à travers ses spectacles et ses engagements.

Conclusion

La mort de Guillaume Bats est une triste nouvelle pour le monde de l’humour en France. Cet artiste talentueux et engagé a laissé derrière lui un héritage important, qui continuera de vivre à travers ses spectacles et ses engagements. Nous souhaitons exprimer nos condoléances à sa famille et à ses proches, ainsi qu’à tous ceux qui ont été touchés par sa disparition.