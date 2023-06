Mort Cause de Décès : Décès de Guy Robin, un Calgarien engagé dans la promotion de la francophonie.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Guy Robin, un francophone engagé dans la communauté, décède subitement

Un engagement dans la francophonie de Calgary Guy Robin, un francophone très impliqué dans la francophonie, est décédé subitement le vendredi 16 juin. Il s’est impliqué dans plusieurs organismes francophones de Calgary tels que la paroisse Sainte-Famille, les Chevaliers de Colomb, l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA) Calgary Regional Society, la Calgary Theatre Society, la Calgary Local Improv League, les Boy Scouts et la Parents’ Society for Francophone Education. Il était employé de la commission scolaire Francosud. L’importance de l’engagement dans la vie de Guy Robin Sa conjointe, Saulnia Lacombe, explique la place de l’engagement dans la vie de Guy Robin : “Pour lui, il était important de redonner à la communauté. Il s’est impliqué au niveau des Chevaliers de Colomb, mais il a toujours dit : « C’est pour aider la communauté, pour aider la paroisse, pour que la paroisse soit vivante, qu’elle soit vivante et qu’ils puissent avoir des activités. »” » Pour lui, il était important de redonner à la communauté. Il s’est impliqué au niveau des Chevaliers de Colomb, mais il a toujours dit : « C’est pour aider la communauté, pour aider la paroisse, pour que la paroisse soit vivante, qu’elle soit vivante et qu’ils puissent avoir des activités. » » — Une citation de

Saulnia Lacombe, épouse de Guy Robin Les funérailles et la Fondation des maladies du cœur Les funérailles auront lieu le samedi 24 juin à 11 h 30 en la paroisse Sainte-Famille de Calgary. La famille invite les personnes qui désirent exprimer leur sympathie à faire un don à la Fondation des maladies du cœur.

Guy Robin était un membre très actif de la communauté francophone de Calgary. Son engagement dans les organismes locaux a grandement contribué à la vitalité de la francophonie de la ville. Sa disparition subite est une grande perte pour sa famille, ses amis et la communauté francophone en général. Les funérailles seront une occasion pour ceux qui l’ont connu de lui rendre hommage et de se souvenir de son dévouement à la communauté. Les dons à la Fondation des maladies du cœur sont une belle façon d’honorer sa mémoire et de contribuer à une cause importante.