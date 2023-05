Mort Cause de Décès : Décès de Helmut Berger, figure de Visconti, à l’âge de 78 ans

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’acteur Helmut Berger est décédé à l’âge de 78 ans dans sa ville natale de Salzbourg en Autriche. Celui qui a été un des acteurs fétiches de Visconti a brûlé la vie par les deux bouts, devenant au fil des ans une figure de la jet-set au mode de vie « sexe, drogues et rock’n roll ».

Le « Ludwig » de Visconti

Avant de mener « la dolce vita toute sa vie durant », Helmut Berger fut un des acteurs fétiches de Visconti, qui le remarqua pour sa beauté incandescente et lui confiera des rôles d’aristocrates tourmentés, qui lui colleront à la peau. Dans « Les Damnés » (1969), sur la montée du nazisme, Helmut Berger se déguise en Marlene Dietrich, dans « Ludwig, le crépuscule des dieux » (1972), il est un prince Louis de Bavière ténébreux à l’homosexualité refoulée, aux côtés de Romy Schneider rejouant le personnage de Sissi, puis dans « Violence et Passion » (1974) un jeune gigolo.

La rencontre avec Visconti

La rencontre entre le maestro et l’Apollon autrichien a lieu au milieu des années 60 sur le tournage de « Sandra », film de Visconti avec Claudia Cardinale. Helmut Berger, alors Helmut Steinberger, né le 29 mai 1944 à Bad Ischl (ouest de l’Autriche), est un serveur et mannequin, suivant des cours d’art dramatique. Se retrouvant par hasard sur le plateau en Italie, il tape dans les yeux de Visconti qui en fait rapidement un de ses acteurs fétiches. Comme un certain Alain Delon avec qui il entretient une inimitié tenace.

Des addictions

Après la mort de Visconti en 1976, Helmut Berger tombe dans l’alcool et la drogue. Hormis une apparition dans le 3e volet du « Parrain » en 1990, il compte désormais peu de rôles majeurs et occupe les pages people pour ses problèmes d’addiction, ses condamnations judiciaires et le récit de ses folles soirées à Rome, où il vit.

Un Teddy pour l’ensemble de sa carrière

En 2007, Helmut Berger est récompensé par un Teddy (prix LGBT) pour l’ensemble de sa carrière lors de la Berlinale. « Le favori de toutes les fêtes de la jet-set internationale a vécu jusqu’au bout heureux, satisfait et dans un bon état d’esprit à Salzbourg », où il était retourné vivre, souligne encore jeudi son agent Helmut Werner dans un communiqué.

Un mode de vie « sexe, drogues et rock’n roll »

« J’ai vécu trois vies. Et en quatre langues ! Je ne regrette rien! », disait-il, en mêlant l’anglais et le français. Parmi ses autres rôles, Helmut Berger a également tourné sous la direction de Vittorio de Sica dans « Le jardin des Finzi Contini » (1970), sur la montée de l’antisémitisme en Italie, dans une adaptation de « Dorian Gray » de Massimo Dallamano, dans « Une Anglaise romantique » de Joseph Losey… Mais il restera avant tout le Ludwig de Visconti, l’acteur au mode de vie « sexe, drogues et rock’n roll ».