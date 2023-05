Mort Cause de Décès : Décès de Jean-Louis Pesch à l’âge de 94 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Jean-Louis Pesch, un dessinateur de bande dessinée français, est décédé à l’âge de 94 ans. Né à Paris, il a grandi dans un petit village d’Anjou, où il a découvert sa passion pour la bande dessinée grâce à ses parents dessinateurs. Dès l’âge de dix ans, il lisait des magazines tels que Le Journal de Mickey, Junior, Aventures, Hop-là ! et Robinson, ce qui a renforcé son désir de devenir dessinateur de bande dessinée.

Après un an d’études à l’école des Arts appliqués de Paris, il a abandonné ses études, estimant être incompris par ses professeurs. Il est retourné à Juvardeil et a travaillé dans des fermes et pour les studios d’animation de Paul Grimault. En 1950, il a fondé son propre studio de publicité, où il a créé de nombreux personnages pour des clients tels que les biscottes Soleil d’or, Exona, Delft, Pelletier ou Jacquet, les rubans adhésifs Scotty, Avia, Ripolin, etc.

Les premières bandes dessinées de Jean-Louis Pesch étaient également publicitaires. Il a travaillé sur des bandes dessinées telles que Gilles et Bertrand pour les cafés Gilbert, Pinpin pour les biscottes Saint-Honoré, Poussinet et Poussinette pour les aliments Dusquesne-Purina, Noisette pour la margarine Arcy. Il a également collaboré avec Henriette Robitaillie.

En 1954, Jean-Louis Pesch a publié sa première bande dessinée classique dans l’hebdomadaire Les belles histoires de Capucine. Il a travaillé pour Saxo, Oscar, Mireille, L’Intrépide, Bernadette, Cœurs Vaillants, Âmes Vaillantes, Fripounet et Marisette, Le Pélerin, Le Journal de Tintin, Le Journal de Nounours et d’autres magazines encore. Ses héros de papier s’appellent Yoyo, Pancho et Fillasse, Couinou, Couic, Pik-Pik, Père Lipopette et Sacripan, Bec-en-fer qu’il crée en 1961, pour Le Pélerin, avec Henriette Robitaillie.

Jean-Louis Pesch a également travaillé sur Les aventures de Sylvain et Sylvette, série à succès que Maurice Cuvillier avait créée, en 1941, pour Fripounet et Marisette. Claude Dubois et Jean-Louis Pesch ont participé à l’élaboration d’une centaine de titres originaux. La série est publiée en divers formats : chez Fleurus jusqu’en 1986, aux éditions du Lombard jusqu’en 2001 puis chez Dargaud où l’ultime épisode, qui porte le numéro 67, paraît en décembre 2022.

Jean-Louis Pesch a dessiné plus de 4800 pages dans sa carrière. Ses personnages ont captivé les lecteurs du monde entier, et plus de 20 millions d’albums ont été vendus à ce jour. Dans les scénarios et dessins des aventures de Sylvain et Sylvette, ce qui l’a toujours guidé, c’est la moralité des histoires. Dans les confrontations entre le bien et le mal, entre les gendarmes, policiers voire shérifs et bandits, les mauvais étaient toujours punis.

En 2007, la Poste avait émis un timbre anniversaire à validité permanente permettant d’affranchir une lettre au tarif prioritaire. Jean-Louis Pesch a été nommé chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres en 2000, a été promu au grade d’officier en 2010 et à celui de commandeur en 2021. Il militait activement dans des associations pour la protection de la nature et des animaux.

En conclusion, Jean-Louis Pesch était un dessinateur de bande dessinée français qui a travaillé sur de nombreuses bandes dessinées publicitaires et classiques tout au long de sa carrière. Ses personnages et histoires ont captivé des millions de lecteurs dans le monde entier, et il a été reconnu pour son travail en recevant de nombreux honneurs tout au long de sa vie. Sa contribution à l’industrie de la bande dessinée restera à jamais gravée dans l’histoire de la bande dessinée française.