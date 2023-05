Mort Cause de Décès : Décès de Jean-Louis Pesch, l’écrivain de Sylvain et Sylvette, en France.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Scénariste et dessinateur de bandes dessinées, il avait repris les aventures des deux petits paysans à la mort de Maurice Cuvillier en 1956.

Né le 29 juin 1928 à Paris de parents dessinateurs, Jean-Louis Pesch – de son vrai nom Jean-Louis Poisson – est décédé le 17 mai 2023 à l’âge de 94 ans, ont annoncé les éditions Dargaud. Il travaille d’abord dans un studio de dessin animé avant de fonder un studio de publicité où il crée des personnages qu’il anime en BD sur buvard, calendriers, etc. Il entre dans la presse enfantine en 1954 au journal Capucine et travaille dans plusieurs journaux (Mireille, L’Intrépide, Bernadette, Cœurs Vaillants, Âmes Vaillantes, Fripounet et Marisette, Le Pèlerin, Le Journal de Tintin).

Un parcours riche et varié

Avec Henriette Robitaillie, il crée en 1964 une première version de « Bec-en-fer » dans Le Pèlerin, série qu’il reprendra seul en 1980. Comme il dessine « Pinpinville », une histoire inspirée du « Roman de Renart », on pense à lui, en 1956 au décès de Maurice Cuvillier pour terminer deux albums de « Sylvain et Sylvette ». Finalement, il aura dessiné plus de 4.800 pages de « Sylvain et Sylvette » avec plus de 20 millions d’albums vendus, dont le 67e en 2022.

Une carrière couronnée de succès

Jean-Louis Pesch a été fait commandeur de l’Ordre des arts et des lettres cette même année. Sa carrière a été marquée par de nombreux succès, notamment avec la série « Sylvain et Sylvette » qui a connu un grand succès auprès des jeunes lecteurs. Ses dessins ont su captiver les enfants avec des histoires pleines d’aventures et de rebondissements.

Un hommage mérité

Le décès de Jean-Louis Pesch est une grande perte pour le monde de la bande dessinée. Son travail a marqué des générations de lecteurs et restera un héritage précieux pour les générations futures. Les éditions Dargaud ont rendu hommage à cet artiste talentueux et à son travail remarquable. Nous ne pouvons que saluer sa contribution à la culture française et lui souhaiter un repos éternel bien mérité.