Mort Cause de Décès : Décès de Jean-Marie Saillour, une figure emblématique de l’agriculture léonarde – Plouénan

Nécrologie – Mort cause de décès.

Jean-Marie Saillour : un agriculteur engagé pour la Bretagne

Jean-Marie Saillour, originaire de Plouénan, a consacré sa vie à l’agriculture bretonne. Il a été un acteur important de la création de la Compagnie bretonne de l’artichaut (CBA) en 1971. Il a également été responsable élu de la Chambre d’agriculture du Finistère et premier président de l’Organisation bretonne de sélection (OBS). En 2001, il a été décoré de la médaille de la Sica pour les quarante ans de la coopérative.

Jean-Marie Saillour a également été impliqué dans les manifestations agricoles à la fin des années 1950 et au début des années 1960. Il a été inculpé à l’époque, mais l’affaire s’est soldée par un non-lieu. Dans une interview pour le tome 1 de « L’espoir des campagnes bretonnes (1950-1980) », il témoigne de cette période : « J’avais les épaules larges ! J’ai été convoqué à Paris au Tribunal de grande instance (…). Le juge pensait que les meneurs des manifestations étaient des vieilles barbes alors qu’à l’époque, il y avait un fort rajeunissement chez les responsables agricoles ».

La CBA, créée en 1971, avait pour objectif de développer la production d’artichauts en Bretagne. Jean-Marie Saillour était convaincu que la région avait un fort potentiel pour cette culture. La CBA a réussi à développer une production de qualité et à faire connaître les artichauts bretons dans toute la France. Aujourd’hui encore, la CBA est un acteur majeur de l’agriculture bretonne.

Jean-Marie Saillour a également été très impliqué dans la Sica, la Société d’intérêt collectif agricole, qui regroupe les producteurs de légumes de la région. Il a été secrétaire général de la Sica et a travaillé à la mise en place de contrats entre les producteurs et les acheteurs. Cette organisation a permis de garantir des prix justes pour les producteurs et une qualité constante pour les consommateurs.

En tant que premier président de l’OBS, Jean-Marie Saillour a œuvré pour la sélection et la production de semences de qualité en Bretagne. Cette organisation a permis de développer des variétés adaptées aux conditions climatiques de la région et de garantir une production de qualité pour les agriculteurs.

Jean-Marie Saillour était un homme engagé pour l’agriculture bretonne. Il a consacré sa vie à la défense des producteurs et à la promotion des produits bretons. Sa contribution à l’agriculture régionale est inestimable et son héritage perdure aujourd’hui encore. La CBA, la Sica et l’OBS sont des organisations essentielles pour l’agriculture bretonne et elles ont été créées grâce à l’engagement de Jean-Marie Saillour.