Mort Cause de Décès : Décès de Jean Nussbaumer, un pilier de la vie paroissiale de Waldighoffen

Jean Nussbaumer est né le 28 janvier 1937 à Waldighoffen. Après ses études, il rentre au notariat de Hirsingue comme principal clerc de notaire et il y restera jusqu’à sa retraite en 1997. Le 9 septembre 1967, il épouse Marie-Rose Lidy, également de Waldighoffen. De leur union naîtront Marie-Anne, épouse de Patrick Munch (deux enfants, Arthur et Valentin) et Michel, époux de Marie-Claire Froehly (deux enfants, Marie et Fanny).

Un engagement politique

Conseiller municipal depuis 1971, Jean Nussbaumer est élu maire de Waldighoffen en 1983. Il sera réélu à chaque élection jusqu’en 2008, date à laquelle il décide de ne pas se représenter. Pendant ses mandats, il se consacre à la modernisation de la commune, avec la création d’une zone artisanale et commerciale, la construction d’une école et d’un centre sportif. Il est également à l’origine de la création d’un jumelage avec une ville allemande, qui contribue à renforcer les liens entre les deux pays.

Un homme engagé dans sa communauté

En plus de son engagement politique, Jean Nussbaumer est très impliqué dans la vie associative de sa commune. Il est notamment membre fondateur de la société de gymnastique de Waldighoffen et de l’association des donneurs de sang. Il participe également à la création d’un club de football, dont il sera le président pendant plusieurs années.

Une personnalité appréciée de tous

Jean Nussbaumer est une figure incontournable de Waldighoffen. Sa gentillesse, sa disponibilité et son dévouement pour sa commune ont fait de lui une personnalité appréciée de tous. Il est toujours prêt à aider ses concitoyens et n’hésite pas à se rendre disponible pour résoudre les problèmes de la commune.

Une retraite bien méritée

Après plus de trente ans de mandats électifs, Jean Nussbaumer décide de prendre sa retraite politique en 2008. Il continue cependant à s’investir dans la vie de sa commune, en participant à différentes manifestations et en apportant son soutien aux associations locales.

Un exemple pour les générations futures

La carrière politique et associative de Jean Nussbaumer est un exemple pour les générations futures. Son engagement sans faille pour sa commune et sa disponibilité pour ses concitoyens sont des valeurs à suivre. Sa personnalité chaleureuse et sa gentillesse ont fait de lui une figure incontournable de Waldighoffen, et son souvenir restera gravé dans les mémoires de tous ceux qui ont eu la chance de le connaître.