Mort Cause de Décès : Décès de Jean Pajot à l’âge de 89 ans à Argentonnay.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Jean Pajot, un entrepreneur visionnaire, vient de nous quitter à l’âge de 89 ans. Né à Sanzay, quartier d’Argenton-les-Vallées, Jean Pajot a travaillé avec ses parents dès sa sortie de l’école. Ils possédaient une batteuse à vapeur et c’est ainsi que Jean Pajot a commencé à se passionner pour les travaux agricoles.

En 1957, il décide de se mettre à son compte et se procure une presse, suivie d’un tracteur Someca avec une batteuse. En 1964, il se procure une moissonneuse-batteuse, toujours dans l’optique de développer son activité agricole.

En 1979, Jean-Michel, son fils aîné, rejoint l’entreprise et c’est à ce moment-là que Jean Pajot décide de créer une société de fait. En 1981, la société prend un virage important avec le développement de la tranche travaux publics et l’achat de la première tractopelle. Cinq ans plus tard, une pelleteuse est achetée pour compléter le parc de matériel.

En 1990, Eric et Emmanuel, les deux autres fils de Jean Pajot, rejoignent la société et une SARL est créée. En 1993, Jean prend sa retraite et peut enfin se consacrer à ses passions telles que la belote, le jardinage et la chasse.

La société Pajot est aujourd’hui tournée principalement vers les travaux publics (collectivités) et les travaux de terrassement chez les particuliers. Battage et ensilage constituent encore une partie de l’activité agricole de l’entreprise.

Jean Pajot était avant tout un homme engagé qui n’hésitait pas à donner son avis. Très attaché à Sanzay, il a été élu conseiller municipal à plusieurs reprises.

Sa disparition laisse une grande tristesse dans la commune d’Argenton-les-Vallées et les obsèques auront lieu ce mercredi 24 mai à 15 heures à l’église du village.

Jean Pajot est l’exemple parfait de l’entrepreneur qui a su s’adapter à l’évolution du temps et progresser. Sa vision avant-gardiste lui a permis de développer son entreprise et de la transmettre à ses fils, qui ont su à leur tour la faire prospérer.

L’histoire de Jean Pajot est inspirante pour tous ceux qui cherchent à se lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat. Elle montre que la persévérance et la vision à long terme sont des qualités indispensables pour réussir dans ce domaine.

Nous souhaitons à la famille Pajot toutes nos condoléances et beaucoup de courage pour surmonter cette épreuve difficile.