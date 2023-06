Mort Cause de Décès : Décès de Jean-Philippe Cotis, ex-DG de l’Insee | Annonces de nominations en France

Nécrologie – Mort cause de décès.

Retrouvez sur Acteurs publics toute l’actualité des politiques publiques

Acteurs publics est un média d’information en ligne qui propose une couverture complète de l’actualité des politiques publiques en France. Fondé en 2004, il s’adresse aux professionnels de la fonction publique, aux décideurs politiques et aux citoyens intéressés par les enjeux de la gestion publique.

Une couverture complète de l’actualité des politiques publiques

Acteurs publics couvre l’ensemble des politiques publiques françaises, de l’éducation à la santé en passant par la sécurité, la justice, l’environnement ou encore l’économie. Le média suit de près les évolutions et les réformes mises en place par les gouvernements successifs, ainsi que les initiatives des collectivités territoriales et des acteurs de la société civile.

Le site propose des articles d’actualité, des analyses approfondies, des interviews de personnalités du monde politique et administratif, ainsi que des enquêtes et des reportages sur le terrain. Les sujets abordés sont variés et couvrent l’ensemble des enjeux de la gestion publique, de la gestion des ressources humaines à la transformation numérique des services publics, en passant par la participation citoyenne ou la lutte contre la corruption.

Un média d’information indépendant

Acteurs publics se distingue par son indépendance éditoriale et son engagement en faveur d’un journalisme de qualité. Le média est financé par ses abonnés et ne dépend d’aucun groupe de presse ou d’intérêt particulier. Les journalistes qui collaborent au média sont des professionnels de l’information spécialisés dans les politiques publiques et le fonctionnement de l’administration.

Acteurs publics s’engage également en faveur de la transparence et de l’accès à l’information. Le site propose ainsi une base de données en libre accès regroupant l’ensemble des données publiques disponibles sur les finances publiques, les effectifs de la fonction publique ou encore les grands projets d’investissement de l’Etat et des collectivités.

Une plateforme de débats et d’échanges

Acteurs publics est aussi une plateforme de débats et d’échanges entre les différents acteurs de la gestion publique. Le site propose ainsi des espaces de commentaires et de débats pour permettre aux lecteurs de s’exprimer sur les sujets d’actualité et de confronter leurs points de vue. Le média organise également des événements et des conférences pour favoriser les rencontres et les échanges entre les acteurs de la gestion publique.

En somme, Acteurs publics est un média d’information indispensable pour tous ceux qui s’intéressent à l’actualité des politiques publiques. Sa couverture complète et son engagement en faveur d’un journalisme de qualité en font une source d’information fiable et pertinente pour comprendre les enjeux de la gestion publique en France.