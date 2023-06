Mort Cause de Décès : Décès de John Fru Ndi, opposant politique au Cameroun.

John Fru Ndi, figure de l’opposition camerounaise, est décédé

L’opposant John Fru Ndi est décédé lundi soir à Yaoundé, selon un communiqué de son parti le Social Democratic Front (SDF). Il était une figure emblématique de la politique camerounaise depuis plusieurs décennies.

Sa carrière politique

John Fru Ndi a été en première ligne de la démocratie multipartite au Cameroun en défendant les droits de la minorité anglophone du pays. Il a été plusieurs fois candidat à la présidence durant sa carrière d’opposant et a affirmé être le véritable vainqueur de l’élection de 1992, remportée par le président Paul Biya, qui est au pouvoir depuis 1982.

En 1990, il a créé le Social Democratic Front (SDF), parti politique de l’opposition, dont il était le dirigeant jusqu’à sa mort. Le parti a remporté plusieurs sièges aux élections législatives et municipales. Fru Ndi a surpris tout le monde en 2018 lorsqu’il a décidé de ne pas se présenter aux élections présidentielles. Il se préparait à prendre sa retraite en tant que dirigeant de son parti politique plus tard dans l’année.

Son engagement pour la minorité anglophone

John Fru Ndi était connu pour son engagement en faveur des droits de la minorité anglophone du Cameroun. Depuis 2016, les régions anglophones du pays ont été le théâtre de violences entre les forces de sécurité et les séparatistes. Le gouvernement a répondu par une répression violente, ce qui a entraîné un exode massif de la population et des violations des droits de l’homme.

Fru Ndi a appelé à une solution politique pour résoudre la crise anglophone et a critiqué la répression violente du gouvernement. Il a également appelé à un dialogue national pour résoudre les problèmes politiques et économiques du pays.

Un hommage unanime

La mort de John Fru Ndi a suscité de nombreuses réactions dans le pays et à l’étranger. Le président Paul Biya a exprimé ses condoléances à la famille de Fru Ndi et a salué son engagement pour la démocratie. Les partis politiques de l’opposition ont également rendu hommage à Fru Ndi, soulignant son rôle important dans la lutte pour les droits de l’homme et la démocratie au Cameroun.

Les organisations internationales de défense des droits de l’homme ont également salué l’engagement de Fru Ndi pour les droits de la minorité anglophone et ont appelé le gouvernement camerounais à résoudre la crise anglophone par le dialogue et la négociation.

La mort de John Fru Ndi est une perte importante pour la politique camerounaise et pour la lutte pour la démocratie et les droits de l’homme dans le pays. Son engagement pour la minorité anglophone restera un exemple pour les générations futures.