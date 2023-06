Mort Cause de Décès : Décès de John Romita Senior, le créateur de Spider-Man.

Nécrologie – Mort cause de décès.

John Romita Senior, le dessinateur légendaire de Marvel Comics, est décédé

John Romita Senior, dessinateur pour Marvel Comics Editions connu pour son travail sur “The Amazing Spider-Man”, est décédé, a annoncé mardi son fils.

Un dessinateur talentueux

John Romita Senior est né en 1930 et a commencé sa carrière dans l’industrie de la bande dessinée dans les années 1950. Il a travaillé pour plusieurs maisons d’édition, mais c’est chez Marvel Comics qu’il a connu la gloire. Il est surtout connu pour son travail sur “The Amazing Spider-Man”, où il a collaboré avec Stan Lee pour créer l’un des personnages les plus emblématiques de l’univers Marvel. Il a également travaillé sur d’autres séries de bande dessinée Marvel populaires, notamment “Daredevil”, “The Avengers” et “X-Men”.

Un héritage durable

Le travail de John Romita Senior a eu une influence durable sur l’industrie de la bande dessinée. Il a été un pionnier de l’utilisation de l’art de la bande dessinée pour raconter des histoires complexes et émotionnelles, et son style unique a inspiré de nombreux artistes de la bande dessinée qui ont suivi. En 2002, il a été intronisé au temple de la renommée Will Eisner, une distinction prestigieuse réservée aux plus grands noms de la bande dessinée.

Un hommage émouvant

Le fils de John Romita Senior, John Romita Junior, a rendu hommage à son père sur Instagram. Il a écrit : “Mon père, John Romita, est décédé paisiblement dans son sommeil lundi matin. Il a été un merveilleux mari, père et grand-père, et un artiste incroyablement talentueux qui a inspiré des générations d’artistes de la bande dessinée. Il nous manquera énormément.”

Une perte pour l’industrie de la bande dessinée

La mort de John Romita Senior est une perte pour l’industrie de la bande dessinée. Son travail a inspiré des générations d’artistes et a contribué à faire de Marvel Comics l’une des maisons d’édition de bande dessinée les plus populaires et les plus influentes au monde. Son talent et sa créativité seront à jamais gravés dans l’histoire de la bande dessinée, et il restera une figure légendaire pour les fans du monde entier.