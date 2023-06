Mort Cause de Décès : Décès de Kollam Sudhi, célèbre acteur malayalam, dans un accident de voiture à l’âge de 39 ans – Actualités en français.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Mort de Kollam Sudhi : une grande perte pour l’industrie cinématographique malayalam

Dans l’industrie du divertissement, un artiste après l’autre dit au revoir au monde. Pour cette raison, l’industrie cinématographique est noyée dans le chagrin. De Vaibhavi Upadhyay à Aamir Raza Hussain, de nombreuses célébrités sont décédées ces derniers jours. Maintenant, une autre triste nouvelle est arrivée du Sud. L’acteur malayalam Kollam Sudhi est décédé à l’âge…

Kollam Sudhi était un acteur célèbre de l’industrie cinématographique malayalam. Il a commencé sa carrière en 1980 avec le film “Kazhukan” et a depuis joué dans plus de 450 films. Il était connu pour ses performances impressionnantes et sa présence à l’écran charismatique. Il a également remporté plusieurs prix pour ses performances, dont le prix du meilleur acteur dans un second rôle au Kerala State Film Awards en 1991 pour son rôle dans le film “Kireedam”.

Des hommages affluent pour Kollam Sudhi

La nouvelle de la mort de Kollam Sudhi a choqué l’industrie cinématographique malayalam. Les acteurs, les réalisateurs et les fans ont tous exprimé leur chagrin et leur tristesse sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont partagé des souvenirs de Kollam Sudhi et ont loué ses performances incroyables.

L’acteur Mohanlal a tweeté : “Triste nouvelle… Kollam Sudhi n’est plus. Mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Que son âme repose en paix.” L’acteur Tovino Thomas a également exprimé sa tristesse, en disant : “Une autre étoile brillante s’éteint. RIP Kollam Sudhi”.

Une perte pour l’industrie cinématographique malayalam

La mort de Kollam Sudhi est une grande perte pour l’industrie cinématographique malayalam. Il était un acteur talentueux et respecté qui avait captivé le public avec ses performances. Sa mort laisse un vide énorme dans l’industrie cinématographique et dans le cœur de ses fans.

Cependant, ses performances resteront à jamais gravées dans la mémoire de ses fans et de tous ceux qui ont eu la chance de le voir jouer. Sa contribution à l’industrie cinématographique malayalam ne sera jamais oubliée.

Conclusion

