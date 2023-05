Mort Cause de Décès : Décès de l’acteur Helmut Berger à l’âge de 78 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’acteur autrichien Helmut Berger décède à l’âge de 76 ans

L’acteur autrichien Helmut Berger est décédé le jeudi 18 mai à l’âge de 76 ans. Il a notamment joué dans le film emblématique « Les Damnés », réalisé par Luchino Visconti, dont il a été le compagnon.

Un parcours cinématographique riche et varié

Helmut Berger a commencé sa carrière d’acteur dans les années 60, en jouant dans divers films allemands. Il a été découvert par le réalisateur Luchino Visconti, qui l’a choisi pour jouer dans son film « Les Damnés », sorti en 1969. Cette œuvre est considérée comme l’un des chefs-d’œuvre du cinéma européen, et Helmut Berger y tient l’un des rôles principaux, celui de Martin von Essenbeck.

Helmut Berger a ensuite enchaîné les rôles dans des films italiens, notamment dans les années 70, où il a joué dans des œuvres de différents genres : des drames, des comédies, des films d’horreur… Il a également travaillé avec des réalisateurs prestigieux, tels que Luchino Visconti (« Ludwig », « Violence et passion »), Pier Paolo Pasolini (« Salò ou les 120 journées de Sodome ») ou encore Werner Schroeter (« La Mort de Maria Malibran »).

Malgré une carrière cinématographique riche et variée, Helmut Berger a connu des périodes difficiles dans sa vie personnelle. Il a souffert d’addictions à l’alcool et à la drogue, qui ont affecté sa santé mentale et physique. Il a également été atteint du virus VIH, diagnostiqué dans les années 80, ce qui a impacté sa carrière et sa vie privée.

Un hommage unanime de la part du monde du cinéma

La mort d’Helmut Berger a suscité une vague d’émotion et d’hommages de la part de ses confrères et amis du monde du cinéma. Les acteurs et réalisateurs avec qui il a travaillé ont salué son talent et son charisme, ainsi que sa personnalité attachante et complexe.

Le réalisateur italien Bernardo Bertolucci a notamment déclaré : « Helmut Berger était un acteur extraordinaire, d’une grande beauté et d’une grande sensibilité. Il avait une présence incroyable à l’écran, et il était capable de transmettre des émotions très fortes. Sa perte est une grande tristesse pour le cinéma et pour tous ceux qui l’ont connu. »

Le réalisateur américain Quentin Tarantino a quant à lui exprimé sa tristesse sur Twitter : « Helmut Berger était l’un des acteurs les plus fascinants et les plus charismatiques du cinéma européen. Sa mort est une grande perte pour l’art et pour nous tous. »

Un souvenir impérissable pour les cinéphiles

Malgré sa vie personnelle mouvementée, Helmut Berger restera à jamais dans la mémoire des cinéphiles du monde entier. Son talent d’acteur, sa beauté singulière et son charisme hors norme ont marqué les esprits et inspiré de nombreux artistes.

Les films dans lesquels il a joué continueront à être vus et appréciés par les générations futures, comme autant de témoignages de son talent et de sa contribution au cinéma européen.

Adieu Helmut Berger, et merci pour tout.