Mort Cause de Décès : Décès de l’acteur Helmut Berger à l’âge de 78 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Helmut Berger, l’acteur autrichien bien connu pour sa beauté et son rôle dans le film « Les Damnés » réalisé par Visconti, est décédé ce jeudi 18 mai à l’âge de 78 ans. Berger avait également joué dans « Ludwig, le crépuscule des dieux » (1973), où il avait joué Louis de Bavière aux côtés de la célèbre Sissi de Romy Schneider, ainsi que dans « Le jardin des Finzi Contini » (1970) sous la direction de Vittoria de Sica. Il avait une facilité déconcertante pour l’apprentissage des langues.

Habitué des personnages aristocratiques, Berger a entretenu une longue relation amoureuse avec Visconti jusqu’à sa mort en 1976. Sa carrière a ensuite ralenti et il s’est fait le plus remarquer dans les pages people, menant « la dolce vita toute sa vie durant », selon les termes de son agent.

Drogue, tentatives de suicide, liaisons tapageuses et scandales en tout genre ont jalonné une grande partie de sa vie. Il a relaté tout cela dans ses mémoires, sobrement intitulées « Moi », avec des chapitres tels que « Dans le même lit que Mick Jagger » ou « J’ai servi Fellini ». Cette autobiographie a ravivé une ancienne mais tenace inimitié avec Alain Delon, autre acteur fétiche de Visconti.

Aperçu dans « Le Parrain 3 » (1990), Berger a été plus récemment vu dans « Saint Laurent » de Bertrand Bonello, où il incarnait le couturier âgé, tandis que Gaspard Ulliel jouait le Saint Laurent jeune.

La mort de Helmut Berger marque une perte pour le monde cinématographique, car il avait la capacité de captiver le public avec sa beauté et son charisme. Il est devenu une icône de l’élégance et du glamour, symbolisant le style de vie sophistiqué et raffiné de l’époque.

Berger était non seulement un acteur, mais aussi un artiste qui avait une vision unique de la vie, de l’amour et de la beauté. Sa mort est une perte pour tous ceux qui ont admiré son talent et sa personnalité fascinante.

En conclusion, Helmut Berger était un acteur talentueux et charismatique qui a marqué l’histoire du cinéma avec son apparence, sa voix et son jeu d’acteur. Sa beauté et son charme ont captivé le public pendant des décennies, faisant de lui une icône de la mode et du style de vie sophistiqué. Sa mort est une perte pour le monde cinématographique et pour tous ceux qui ont admiré son talent et sa personnalité fascinante.