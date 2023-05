Mort Cause de Décès : Décès de l’acteur Ray Stevenson (“Rome”, “Thor”) à l’âge de 58 ans des suites d’une maladie.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Ray Stevenson, acteur nord-irlandais de renom, est décédé le dimanche 21 mai 2023 à l’âge de 58 ans. Selon le journal italien La Repubblica, l’acteur avait été hospitalisé pour une maladie sur l’île d’Ischia où il tournait le film Cassino in Ischia réalisé par Frank Ciota.

Depuis l’annonce de sa mort, de nombreuses personnalités du cinéma ont rendu hommage à l’acteur. Le réalisateur de RRR, SS Rajamouli, a écrit sur Twitter : “Je n’arrive pas à y croire. Ray apportait tellement d’énergie et de dynamisme sur les plateaux de tournage. C’était contagieux. Travailler avec lui était un pur bonheur. Mes prières vont à sa famille. Que son âme repose en paix.”

Né à Lisburn, en Irlande du Nord, en 1964, Ray Stevenson a commencé sa carrière d’acteur dans les années 90. Il a notamment joué dans les films Le Roi Arthur d’Antoine Fuqua et Vol 93 de Paul Greengrass. Il est devenu célèbre grâce à son rôle de Titus Pullo dans la série HBO Rome. Par la suite, il a également joué dans la saga Marvel Thor, où il a incarné Volstagg aux côtés de Chris Hemsworth, et dans la trilogie Divergente, où il a joué Marcus Eaton aux côtés de Shailene Woodley.

L’acteur, qui aurait célébré son 59ème anniversaire le jeudi 25 mai 2023, devait bientôt apparaître dans la nouvelle série Star Wars, Ahsoka, prévue pour août 2023 sur Disney +.

La mort de Ray Stevenson a été un choc pour l’industrie du cinéma et pour ses fans. Il était connu pour son talent et son énergie contagieuse sur les plateaux de tournage. Sa disparition prématurée laisse un vide immense dans le monde du cinéma.

Ray Stevenson était un acteur polyvalent et talentueux qui a su captiver le public avec ses performances exceptionnelles. Il a travaillé avec certains des plus grands noms de l’industrie cinématographique et a laissé une marque indélébile dans l’histoire du cinéma.

Sa mort est une perte énorme pour le cinéma et pour ses fans, qui se souviendront toujours de lui comme d’un acteur brillant et charismatique. Que son âme repose en paix et que sa famille trouve la force de traverser cette période difficile.