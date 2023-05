Mort Cause de Décès : Décès de l’acteur Ray Stevenson sur le plateau d’Ischia en raison d’une maladie.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Ray Stevenson, l’acteur nord-irlandais connu pour ses rôles emblématiques, décède à Ischia

Le monde du cinéma est en deuil après l’annonce du décès de Ray Stevenson, l’acteur nord-irlandais connu pour ses performances mémorables. Il est décédé à Ischia, où il tournait le film “Cassino a Ischia” de Frank Ciota, après avoir été frappé par une maladie soudaine sur le plateau samedi dernier. Il a été admis à l’hôpital dans un état critique et est décédé ce matin. Ray Stevenson est surtout connu pour son rôle de Tito Pullo dans la série télévisée “Roma” produite par Rai/BBC/HBO, qui l’a rendu célèbre dans le monde entier. Il a également donné vie au personnage de bande dessinée Frank Castle dans “Punisher – War Zone”. Outre ces rôles emblématiques, Stevenson a également joué le rôle de Volstagg dans le film “Thor” réalisé par Kenneth Branagh en 2011, ainsi que dans les suites “Thor: The Dark World” (2013) et “Thor: Ragnarok” (2017). Il a également joué le rôle de Porthos dans “Les Trois Mousquetaires”. Depuis 2005, Ray Stevenson était en couple avec l’anthropologue italienne Elisabetta Caraccia, qu’il a rencontrée sur le tournage de la série “Rome”. Ensemble, ils ont eu trois enfants.

Une carrière impressionnante

Ray Stevenson a commencé sa carrière au théâtre avant de se lancer dans le monde du cinéma et de la télévision. Il a rapidement attiré l’attention des réalisateurs et des producteurs grâce à sa présence à l’écran et à son talent pour donner vie à des personnages complexes et nuancés.

Sa performance dans “Roma” a été particulièrement remarquable, lui valant une reconnaissance internationale et faisant de lui l’un des acteurs les plus recherchés de l’industrie. Il a également été salué pour son interprétation de Frank Castle, le personnage principal de “Punisher – War Zone”, qui a été acclamé par les fans de la bande dessinée.

Au fil des ans, Ray Stevenson a travaillé avec certains des réalisateurs les plus talentueux de l’industrie, notamment Kenneth Branagh, qui l’a dirigé dans “Thor”, ainsi que Guy Ritchie, qui l’a dirigé dans “The Gentlemen”. Il a également travaillé avec des acteurs et des actrices de renom, tels que Angelina Jolie, Colin Farrell et Christopher Walken.

Une perte tragique pour l’industrie du cinéma

La mort de Ray Stevenson a été une perte tragique pour l’industrie du cinéma, où il était apprécié pour son talent et sa gentillesse. De nombreux acteurs, réalisateurs et producteurs ont rendu hommage à Stevenson sur les réseaux sociaux, saluant sa carrière impressionnante et sa personnalité chaleureuse.

Elisabetta Caraccia, la compagne de Stevenson, a également rendu hommage à l’acteur sur les réseaux sociaux, écrivant : “Tu as été mon amour, mon ami, mon confident et mon soutien. Tu resteras à jamais dans mon cœur et dans celui de nos enfants.”

La mort de Ray Stevenson est une triste perte pour le monde du cinéma, mais son héritage vivra à travers les films et les séries télévisées qu’il a laissés derrière lui. Il restera à jamais dans nos mémoires comme l’un des acteurs les plus talentueux et les plus aimés de sa génération.