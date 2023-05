Mort Cause de Décès : Décès de l’ancien maire de Castro Marim, ville jumelée avec Guérande.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le comité de jumelage pleure la mort de José Estevens, ancien maire de Castro-Marim

Le 23 mai dernier, la ville de Castro-Marim a perdu l’un de ses plus grands défenseurs. José Estevens, qui a été maire de la ville portugaise de 1998 à 2013, est décédé à l’âge de 67 ans. Le comité de jumelage de la ville de Saint-Herblain, qui entretient des liens étroits avec Castro-Marim depuis de nombreuses années, a appris cette triste nouvelle avec une grande tristesse.

Un homme engagé pour sa ville

La mort de José Estevens est une perte immense pour la ville de Castro-Marim. Pendant ses 15 années à la tête de la municipalité, il a mené de nombreux projets pour améliorer la vie des habitants et développer l’attractivité de la ville. Il a notamment contribué à la rénovation de la vieille ville et à la construction de nouvelles infrastructures, comme le centre culturel et sportif. Il a également été très engagé dans la promotion du tourisme, en travaillant à la mise en valeur du patrimoine naturel et historique de la région.

Mais au-delà de ses réalisations concrètes, José Estevens restera dans les mémoires comme un homme proche de ses concitoyens, toujours à l’écoute de leurs besoins et de leurs préoccupations. Il était très apprécié pour son sens de l’humour et sa simplicité, et a su tisser des liens forts avec les habitants de sa ville.

Un ami de la ville de Saint-Herblain

Le comité de jumelage de Saint-Herblain a eu l’honneur de rencontrer José Estevens à plusieurs reprises, lors de ses visites régulières à Castro-Marim. Il était un partenaire privilégié de l’association, et a contribué activement au renforcement des liens entre les deux villes. Les échanges entre Saint-Herblain et Castro-Marim sont nombreux et variés, allant des échanges scolaires aux projets culturels en passant par les échanges sportifs.

André Berthe, membre du comité de jumelage, a tenu à rendre hommage à José Estevens : « Nous avons perdu un ami fidèle de Saint-Herblain et de son comité de jumelage. José Estevens était un homme chaleureux et généreux, qui a su nous accueillir à bras ouverts à chaque fois que nous sommes venus à Castro-Marim. Nous gardons de lui le souvenir d’un homme engagé pour sa ville, mais aussi pour l’amitié entre nos deux villes. »

Un héritage à préserver

La mort de José Estevens laisse un grand vide à Castro-Marim, mais son héritage demeure. Les projets qu’il a menés ont laissé une empreinte forte dans la ville, et ses valeurs de solidarité et d’ouverture restent des exemples à suivre. Le comité de jumelage de Saint-Herblain est déterminé à préserver cet héritage, en poursuivant les échanges et les projets communs avec Castro-Marim. La mort de José Estevens est une triste nouvelle, mais elle ne doit pas mettre un terme à l’amitié qui lie nos deux villes.

En conclusion, la mort de José Estevens est une grande perte pour sa ville et pour tous ceux qui l’ont connu. Mais elle doit aussi être l’occasion de rappeler l’importance de l’amitié entre les peuples, et de la nécessité de la cultiver et de la préserver. José Estevens restera dans les mémoires comme un grand défenseur de son territoire et un ami fidèle de la ville de Saint-Herblain.