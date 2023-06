Mort Cause de Décès : Décès de l’ancien sélectionneur australien de football Rale Rasic à l’âge de 87 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’Australie rend hommage à Rale Rasic, le pionnier du football australien

L’Australie a perdu l’une de ses grandes figures du football ce jeudi, avec la mort de Rale Rasic. L’homme de 87 ans était connu pour avoir mené l’équipe nationale d’Australie à sa première Coupe du monde de football en 1974. Son décès a suscité de nombreuses réactions dans le monde du sport australien, qui a salué son héritage en tant que pionnier du football australien.

Un parcours remarquable dans le monde du football

Né en Yougoslavie en 1935, Rale Rasic a immigré en Australie dans les années 1960. Il a commencé sa carrière d’entraîneur de football en 1964, travaillant avec des équipes locales en Australie-Méridionale avant de devenir entraîneur de l’équipe nationale en 1970.

La Coupe du monde de football de 1974 devait être la première apparition de l’Australie dans la compétition. Rale Rasic a mené l’équipe australienne à une qualification historique pour la Coupe du monde, où elle a affronté des adversaires tels que l’Allemagne de l’Est et le Chili.

Bien que l’Australie n’ait pas réussi à sortir de la phase de groupes de la Coupe du monde de 1974, la participation de l’équipe a marqué un tournant dans l’histoire du football australien. Rale Rasic a continué à travailler dans le monde du football, entraînant des équipes en Yougoslavie, en Grèce et en Australie tout au long de sa carrière.

Un héritage durable dans le monde du sport australien

La mort de Rale Rasic a suscité de nombreuses réactions dans le monde du football australien, ainsi que dans le monde du sport en général. De nombreux joueurs, entraîneurs et fans ont rendu hommage à Rasic pour son rôle de pionnier dans le développement du football australien.

« Rale Rasic était un homme qui a fait une différence énorme dans notre sport », a déclaré David Gallop, ancien directeur général de la Fédération australienne de football. « Il a mené l’équipe nationale à sa première Coupe du monde, mais son impact a été bien plus grand que cela. Il a été un mentor pour des générations de joueurs et d’entraîneurs, et son héritage perdurera dans le monde du football australien pour de nombreuses années. »

De nombreux joueurs australiens ont également exprimé leur gratitude envers Rale Rasic pour son rôle dans leur carrière. « Sans Rale, je ne serais pas là où je suis aujourd’hui », a déclaré l’ancien joueur de l’équipe nationale, John Kosmina. « C’était un entraîneur extraordinaire et un homme extraordinaire. Il nous a appris à croire en nous-mêmes et à travailler dur pour atteindre nos objectifs. »

Un hommage mérité pour un grand homme du football australien

La mort de Rale Rasic marque la fin d’une époque pour le football australien. Cependant, son héritage perdure dans le monde du sport australien, où il est reconnu comme l’un des pionniers du développement du football dans le pays. Les hommages rendus à Rasic montrent à quel point il était apprécié dans le monde du sport australien, et à quel point il manquera à tous ceux qui l’ont connu.

En somme, la mort de Rale Rasic est une perte pour le monde du football australien. Cependant, son héritage perdure, et il est reconnu comme l’un des grands pionniers du développement du football en Australie. Les hommages rendus à Rasic montrent à quel point il était apprécié et respecté dans le monde du sport australien, et à quel point son influence perdurera pour les générations à venir.