Mort Cause de Décès : “Décès de l’artiste plasticien sénégalais Ndoye Douts : Nécrologie”

Ndoye Douts : un artiste sénégalais passionné par sa ville

Ndoye Douts, plasticien sénégalais, est décédé, le 9 juin à Dakar, à l’âge de 50 ans. La communauté artistique pleure cette figure enjouée, généreuse et prolifique. Un artiste passionné par le « désordre architectural » de Dakar Il y avait de la gravité, derrière l’apparente naïveté et le trait enfantin cultivé par Ndoye Douts, un plasticien sénégalais disparu à 50 ans, dans la fleur de l’âge. Sorti major de sa promotion en 1999 de l’École nationale des Beaux-Arts du Sénégal, il était déjà, à ses débuts, passionné par le « désordre architectural » de sa ville, Dakar. Ses installations ont souvent fait partie du programme officiel de la Biennale de Dakar (Dak’Art), avec des séries de dessins reflétant sa ville – et par extension, le caractère intensément urbain du continent. Un artiste en mouvement, reflétant l’effervescence de sa ville Récemment rentré du Japon, où il avait exposé pendant un mois, il se disait fatigué, témoigne son ami Olivier Sultan, patron de la Galerie Art-Z, qui a maintes fois accroché ses œuvres à Paris : « Les œuvres de Douts reflétaient parfaitement Dakar, qu’il s’agisse de ses toiles, dessins ou films d’animation : il montrait le bouillonnement permanent et l’énergie de sa ville, la présence de la foule, avec une manière très particulière au niveau plastique de tout mettre sur le même plan : la mer, les pirogues, les voitures, les immeubles et les gens – un vrai kaléidoscope urbain ». Une personnalité généreuse Originaire d’une ethnie de pêcheurs puissante à Dakar, l’artiste inscrivait ce mot, « lébou », sur ses toiles, marquées par l’omniprésence de poissons et d’embarcations. « La raréfaction du poisson expliquait le phénomène des départs des migrants en pirogues, un voyage dont beaucoup ne sont jamais revenus, poursuit Olivier Sultan. Il abordait des sujets profonds, même s’il était tout le temps gai et joyeux. Il avait aussi une générosité rare dans les contacts : il portait les vêtements de son ami Cheikha Sigil, dont il avait fait de l’atelier son QG, à Dakar, pour mieux le faire connaître. Et il n’hésitait pas à vous emmener voir d’autres créateurs… ». Avec RFI

Conclusion

La communauté artistique sénégalaise perd un artiste talentueux et généreux. Ndoye Douts a su capturer l’essence de sa ville, Dakar, dans ses œuvres colorées et animées. Sa passion pour l’art et sa ville n’a jamais faibli, même lorsqu’il était fatigué. Son héritage artistique continuera d’inspirer les générations futures.