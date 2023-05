Mort Cause de Décès : Décès de l’artiste russe Ilya Kabakov à l’âge de 89 ans

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’artiste russe Ilya Kabakov est mort à 89 ans. Pendant toute sa vie, il a passé son temps à décortiquer dans ses installations géantes l’« homo sovieticus ». Il a également été peintre et illustrateur. Bien qu’il fût un grand artiste, il n’était pas une vedette populaire. Trop particulier, trop intellectuel peut-être. En 2014, la France lui a demandé de concevoir une exposition pour les « Monumenta » qu’elle organisait chaque année au Grand Palais parisien. « L’étrange cité » n’a pas connu le même succès que les autres présentations, dues à Anselm Kiefer, Anish Kapoor ou Christian Boltanski. Le public se sentait dérouté par cette installation évoquant de manière poétique un pays perdu, l’URSS. Il ne disposait pas des clefs nécessaires.

Ilya Kabakov est né en 1933, alors que le stalinisme dégénérait entre folie du pouvoir et culte de la personnalité. Il était juif et son père était serrurier. Lorsque l’attaque allemande de 1941 a eu lieu, il a été évacué vers Samarcande tandis que son père partait pour le front. Il est revenu à Moscou en 1945 et s’est destiné à des études de peinture. L’URSS connaissait comme le IIIe Reich l’«art dégénéré». Prudent, le jeune Ilya s’est concentré longtemps sur l’illustration de manière officielle. Dans les années 60, il a rejoint ce qui deviendra le Stretensky Boulevard Groupe, où il se retrouvera aux côtés de Vladimir Borisovich Yankilensy, d’Oleg Vassiliev et surtout d’Erik Bulatov. Kabakov se pliait donc, mais en surface seulement, aux règles imposées par un système où tout le monde épie tout le monde. Des détails figuratifs se verront modifiés, interrogeant ainsi le spectateur. Il y aura par-ci, par-là des allusions. Dissident, comme on disait alors, mais pas trop, notre homme se laissera plus tard gagner par un peu de structuralisme et de conceptuel. De plus en plus connu en Occident, autrement dit chez l’ennemi, l’artiste survivra de la sorte jusque dans les années 1980.

En 1987, alors que le régime soviétique chancelait, Kabakov émigra enfin avec sa compagne Emilia, elle aussi artiste. Sa cadette de douze ans. Commencera alors une vie itinérante de ville en ville. Les déplacements étaient motivés par la création d’énormes installations en forme de décors de théâtre où l’auteur s’interrogeait sur «l’homo sovieticus». On a ainsi longtemps pu voir, dans les soubassements du Musée Maillol de Paris «La cuisine», qu’on devinait collective et du coup concentrationnaire. En 1992, le couple s’installera cependant aux Etats-Unis de manière plus stable, dans ce qui deviendra pour eux une terre de diaspora. Il continuera à y évoquer l’histoire de son pays au plus rude de la censure. Les duettistes ont ainsi continué leur trajectoire sans modifications essentielles jusqu’à aujourd’hui. Depuis leur résidence isolée de Long Island, ils donnaient de temps en temps des œuvres que galeries, musées ou biennales exposaient en grande pompe.

A l’annonce du décès d’Ilya Kabakov, Beaubourg a immédiatement annoncé préparer une exposition Kabakov pour 2024. On ne peut en effet pas dire que la presse française se soit défoulée à l’annonce du décès d’Ilya. Et je doute fort qu’il y a aura une réaction politique russe vu la période que le pays traverse. Kabakov était un perturbateur tranquille, certes, mais un perturbateur tout de même. Une chose inadmissible dans un pays où contrairement à ce que l’on pourrait croire, les vraies révolutions n’ont jamais lieu.

