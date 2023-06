Mort Cause de Décès : Décès de l’écrivain américain Cormac McCarthy : “The Road” et “No Country for Old Men”

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’écrivain américain Cormac McCarthy est décédé

L’écrivain américain Cormac McCarthy, auteur de best-sellers tels que “The Road” ou “No Country for Old Men”, est mort. McCarthy avait “un” mardi à l’âge de 89 ans à son domicile de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. causes naturelles”, a déclaré son agent à l’agence de presse allemande à New York. Les éditeurs de boutons et John McCarthy, le fils de l’écrivain, ont également confirmé la mort de McCarthy.

Un auteur de renom

L’auteur est l’un des auteurs les plus titrés et les plus importants de sa génération aux États-Unis et a reçu de nombreux prix, dont le National Book Award et le prix Pulitzer. McCarthy est né à Rhode Island en 1933 et a grandi en tant que fils d’un avocat avec cinq frères et sœurs dans le Tennessee. Il a publié une douzaine de romans, dont beaucoup ont également été adaptés au cinéma par Hollywood. L’adaptation cinématographique du thriller western “No Country for Old Men”, qui a remporté quatre Oscars en 2008, l’a rendu mondialement célèbre.

Une carrière impressionnante

Après son best-seller mondial “Die Straße” en 2006, McCarthy, qui apparaissait rarement en public ou donnait des interviews, n’a pas publié de nouveau roman pendant environ 16 ans – mais il en a publié deux l’année dernière : “The Passenger” et “Stella Maris” . L’écrivain Stephen King a exprimé sa tristesse via le service de messages courts Twitter et a décrit McCarthy comme “peut-être le plus grand écrivain américain de mon temps”.

Un héritage littéraire

Cormac McCarthy laisse derrière lui un héritage littéraire impressionnant qui a inspiré des générations d’écrivains et de lecteurs. Son approche unique de l’écriture, caractérisée par une prose poétique et une exploration profonde des thèmes de l’humanité, a fait de lui l’un des auteurs les plus respectés de l’histoire de la littérature américaine. Son décès est une perte pour la communauté littéraire et pour ses nombreux fans à travers le monde.

Conclusion

