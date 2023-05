Mort Cause de Décès : Décès de l’écrivain Dževad Karahasan à l’âge de 70 ans à Graz

Nécrologie – Mort cause de décès.

Dževad Karahasan : la perte d’un grand conteur et penseur lucide L’écrivain bosniaque Dževad Karahasan est décédé à Graz à l’âge de 70 ans. Avec lui, l’Europe perd un grand conteur et un penseur lucide. Son travail le dit sans équivoque : notre cause se négocie aussi dans les profondeurs des Balkans.





Témoignage pour ceux qui n’ont pas de langue : Dževad Karahasan. Suhrkamp «L’année prochaine à Sarajevo» était notre adieu habituel, légèrement ironique, lorsque nous nous rencontrions chaque année à Zurich ou ailleurs. J’y suis allé deux fois, mais nous ne nous sommes jamais rencontrés dans la capitale bosniaque. Cela aurait été un cadeau, accompagné de Dževad Karahasan, de partager ce spiritus loci qui l’avait poussé à la littérature et inspiré son idéologie pendant des décennies. À cette intersection urbaine et chambre d’écho polyphonique entre l’est et l’ouest, le nord et le sud, il n’y avait pas de narrateur, d’explicateur et de rappel plus grand et plus profond que lui. Source link: https://www.nzz.ch/feuilleton/die-entgiftbarkeit-der-welt-devad-karahasan-fand-mit-dem-krieg-zur-sprache-mit-seiner-literatur-verfolgte-er-eine-bosnisch-weltbuergerliche-mission-ld.1738615

Dževad Karahasan était un écrivain bosniaque connu pour ses romans, pièces de théâtre et essais. Il était également un penseur lucide qui a exploré les questions de la guerre, de l’identité et de la coexistence dans les Balkans et au-delà. Avec sa mort, l’Europe perd un grand conteur et un penseur profondément engagé.

Né en 1953 à Duvno, Dževad Karahasan a grandi à Sarajevo, où il a étudié la littérature comparée, la philosophie et l’histoire de l’art. C’est dans cette ville qu’il a commencé sa carrière d’écrivain, publiant ses premiers romans et essais dans les années 1970 et 1980.

La guerre en Bosnie-Herzégovine a profondément marqué Dževad Karahasan et son travail. En tant que musulman bosniaque, il a été confronté à la violence et à la discrimination qui ont accompagné le conflit. Mais plutôt que de se replier sur lui-même, il a choisi de s’engager dans la littérature et de donner une voix à ceux qui ont été silencieux pendant trop longtemps.

Dans ses romans, Dževad Karahasan a exploré les thèmes de la guerre, de la mémoire et de l’identité, en utilisant souvent une approche expérimentale et poétique. Il a également été un critique féroce de la politique nationaliste qui a contribué à la guerre dans les Balkans.

Mais Dževad Karahasan était bien plus qu’un écrivain engagé. Il était également un penseur lucide qui a exploré les questions de la coexistence et de la tolérance dans une Europe en mutation. Dans ses essais, il a examiné les racines de la violence, les défis de la mondialisation et les possibilités de la diversité culturelle.

Sa mort est une perte pour la Bosnie-Herzégovine, pour l’Europe et pour la littérature mondiale. Mais son héritage reste vivant dans ses livres, qui continuent d’inspirer et d’influencer les générations futures.