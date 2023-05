Mort Cause de Décès : Décès de l’entrepreneur Eddi Luisa, issu d’une famille emblématique d’agriculteurs et de viticulteurs.

La perte d’un entrepreneur historique

Les communautés de Mariano et Corona avec le monde agricole et viticole de la région d’Isonzo et de la région sont en deuil.

Eddi Luisa, 81 ans, appartenant à une famille historique d’agriculteurs et de viticulteurs de Corone, est décédé. Née à Mariano del Friuli le 9 juin 1941, Luisa représentait l’une des nombreuses générations de la famille prête à diriger l’entreprise fondée par son grand-père Francesco Luisa en 1877. Aujourd’hui, sous le nom de “Tenuta Luisa”, elle est dirigée par ses fils Michele et Davide et connue nationalement et internationalement pour la qualité de ses vins.

Condoléances unanimes pour la disparition de l’entrepreneur, dont on se souvient comme d’une personnalité capable et compétente, passionnément dévouée à son entreprise, qu’il avait toujours su mener avec profit, intelligence et beaucoup de sérieux.

Les débuts d’Eddi Luisa

Eddi a commencé à travailler dans les champs à l’âge de 13 ans pour aider son père Delciso et à 16 ans, il est devenu directeur de l’entreprise. Il a été principalement impliqué dans la production céréalière, dans le secteur de l’élevage et dans la viticulture. Son épouse Nella, toujours présente, mariée en 1963, l’a aidé. Au fil des ans, ses fils Michele et Davide sont arrivés.

Le tournant de l’entreprise

Le tournant est survenu au milieu des années quatre-vingt, quand Eddi a acheté la première usine d’embouteillage avec la cave et a donné vie à la marque Luisa. L’agriculture liée aux produits céréaliers a été abandonnée, ainsi que l’étable avec les revenus tirés de la vente du lait. L’entreprise a connu une croissance irrésistible et est aujourd’hui l’une des plus établies dans la réalité de la viticulture. Il existe de nombreuses récompenses obtenues au fil des ans par les vins Luisa. Les trois verres de Gambero Rosso, la médaille d’or de Mundus Vini, le Grand Prix International du Vin et l’attribution du Drapeau Vert de l’Agriculture, l’un des prix nationaux les plus convoités du monde agricole grâce auquel des exploitations particulièrement distinguées sont choisies dans le domaine environnemental et la protection du paysage.

L’engagement politique d’Eddi Luisa

Eddi Luisa était un homme sociable et jovial, toujours prêt à sourire, et il était également impliqué dans la politique locale : il avait été conseiller provincial des chrétiens-démocrates et conseiller municipal à Mariano. Nommé Commendatore et Cavaliere della Repubblica, son existence est toujours restée liée à la vie des champs et à son amour pour son pays et sa famille.

Les réactions à sa disparition

“J’exprime mes condoléances et ma proximité aux enfants d’Eddi Luisa et à toute la famille pour son décès”. Cela a été rapporté dans une note du conseiller régional Diego Bernardis (président de Fedriga) concernant la disparition de Luisa. “J’apprends avec une profonde tristesse la nouvelle du décès d’Eddi, celui qui a continué avec succès à suivre les traces de son grand-père dans l’entreprise fondée en 1877. Un homme – poursuit Bernardis – qui a créé à Mariano del Friuli, Corona pour être précis, l’une des plus grandes et des plus excellentes entreprises de l’Isonzo et de la scène viticole régionale”. “Son esprit d’entreprise, sa passion pour la viticulture et son dévouement pour le territoire ont été une grande inspiration et son décès est une grande perte non seulement pour ses proches, mais aussi pour toute la communauté régionale. En ce moment difficile – conclut le conseiller – je donne un gros câlin à tous ceux qui sont touchés par ce triste deuil”.

En souvenir d’Eddi Luisa

Aujourd’hui, Michele et Davide, sa femme Nella, ses belles-filles Federica et Silvia, ses petits-enfants Francesco, Giovanni, Riccardo, Adelaide et Edoardo se souviennent avec beaucoup d’affection de lui. La date des funérailles n’a pas encore été fixée.