Mort Cause de Décès : Décès de Lino Jordan, un biathlète ayant pris part à deux JO

Le monde du sport valdôtain en deuil suite à la mort de Lino Jordan, 79 ans

Le monde du sport valdôtain a perdu l’un de ses grands représentants avec la mort de Lino Jordan, à l’âge de 79 ans. Né à Saint-Rhémy-en-Bosses, Jordan était un biathlète accompli, ayant participé à six Coupes du monde et deux Jeux Olympiques, à Sapporo en 1972 et à Innsbruck en 1976.

Une carrière de biathlète remarquable

Lino Jordan était connu pour être un biathlète talentueux, et ses résultats parlent d’eux-mêmes. Il avait participé à six Coupes du monde, obtenant des résultats notables à chaque fois. Mais c’est sans doute lors de ses deux participations aux Jeux Olympiques qu’il a montré tout son talent.

En 1972, à Sapporo, Jordan avait terminé à la 32ème place en individuel et à la 10ème place en relais. Mais c’est en 1976, lors des Jeux d’Innsbruck, qu’il avait obtenu ses meilleurs résultats. En Autriche, il avait fermé septième en individuel et sixième en relais, confirmant ainsi son statut de biathlète de haut niveau.

Un sportif engagé et apprécié

Au-delà de ses résultats sportifs, Lino Jordan était également apprécié pour son engagement et sa générosité. Il avait notamment participé à de nombreuses activités en faveur des jeunes sportifs, et avait toujours été disponible pour les encourager et les conseiller.

Le président du Comité olympique national italien, Giovanni Malagò, a tenu à rendre hommage à Lino Jordan, saluant “un grand sportif et un homme remarquable, qui a toujours représenté les valeurs du sport avec passion et détermination”.

Un héritage important pour le sport valdôtain

La mort de Lino Jordan laisse un grand vide dans le monde du sport valdôtain, mais son héritage restera à jamais présent. Les jeunes sportifs pourront continuer à s’inspirer de son parcours exceptionnel et de son engagement pour le sport.

Les hommages se multiplient depuis l’annonce de sa disparition, témoignant de l’importance de Lino Jordan pour le sport valdôtain et pour l’Italie tout entière.

Conclusion

Lino Jordan était un sportif remarquable, qui a marqué l’histoire du biathlon italien. Au-delà de ses résultats sportifs, il restera dans les mémoires pour son engagement et sa générosité envers les jeunes sportifs. Sa disparition est une perte pour le monde du sport valdôtain, mais son héritage restera présent pour les générations futures.