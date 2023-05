Mort Cause de Décès : Décès de Martin Amis, l’écrivain britannique, à l’âge de 73 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Martin Amis est l’un des auteurs britanniques contemporains les plus importants. Ses livres les plus célèbres incluent “Greedy” et “London Fields”. L’écrivain est décédé à l’âge de 73 ans.

L’écrivain britannique Martin Amis est mort. L’auteur de romans tels que “Greedy”, “London Fields” ou “The Pregnant Widow” est décédé vendredi à l’âge de 73 ans, selon l’éditeur de livres Penguin Random House UK. Amis a vécu pour la dernière fois aux États-Unis. Le “New York Times” l’avait précédemment rapporté, citant son épouse, l’écrivaine américaine Isabel Fonseca.

Une perte pour la littérature contemporaine

Amis était considéré comme l’un des écrivains britanniques contemporains les plus importants. Dans une nécrologie, Penguin Random House a décrit l’auteur comme un “prodige de la littérature” qui a publié son premier roman à l’âge de 24 ans. Le rédacteur en chef Michal Shavit a fait l’éloge d’Amis comme un écrivain “brillamment drôle” et “intrépide”.

Fils de l’auteur Kingsley Amis (1922-1995), son roman révolutionnaire était The Rachel Journal (1973), qui a remporté le prix Somerset Maugham. Ses œuvres les plus célèbres incluent “Greedy” (1984) et “London Fields” (1989). Avec une plume acérée, il décrivait les absurdités de notre temps.

Une vie marquée par la littérature

En 1996, le Britannique a épousé l’auteure américaine Isabel Fonseca. Plus récemment, le couple vivait en Floride. En 2015, son roman “Interessengebiet” a été publié en Allemagne. Amis décrit une tentative de liaison à Auschwitz. Le livre a fait polémique. La maison d’édition Hanser, qui met autrement les livres d’Amis sur le marché allemand, l’a rejeté. Finalement, les éditeurs suisses, None et But, ont sauté le pas. Plus récemment, Amis a publié le roman “Inside Story” en 2020.

Un héritage littéraire important

La mort de Martin Amis est une grande perte pour la littérature contemporaine. Son style unique et sa vision du monde ont inspiré de nombreux écrivains et ont laissé leur empreinte sur la scène littéraire britannique et internationale. Les fans de ses œuvres continueront de les apprécier pour leur profondeur, leur humour et leur perspicacité.

dpa