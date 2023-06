Mort Cause de Décès : Décès de Martin Stein, propriétaire de La Mirande, à Vaucluse.

Un homme irremplaçable

Jeudi 8 juin, Martin Stein, propriétaire de l’hôtel La Mirande à Avignon, est décédé à l’âge de 64 ans. Après une longue bataille contre la maladie, il laisse derrière lui une épouse aimante et deux jeunes enfants.

Francis Lacoste, directeur de La Mirande, témoigne de la tristesse qui envahit la communauté de l’hôtel. « On a coutume de dire que personne n’est irremplaçable, mais certaines personnes sont plus difficilement remplaçables que d’autres. Martin Stein était de celles-là », confie-t-il. Son décès a été un choc pour tout le monde, et il restera à jamais dans les mémoires comme un homme exceptionnel et dévoué.

Un hôtel emblématique

La Mirande est un hôtel emblématique d’Avignon, situé dans un bâtiment historique du XVIIIème siècle. Martin Stein l’a racheté en 1990, et a entrepris de le restaurer avec passion et minutie. Il a su redonner vie à cet édifice magnifique, en respectant son histoire tout en y ajoutant une touche de modernité.

Un héritage à préserver

Avec la disparition de Martin Stein, c’est tout un héritage qui est en jeu. La Mirande est un lieu unique, qui doit continuer à être préservé et mis en valeur. Francis Lacoste assure que toute l’équipe de l’hôtel est déterminée à poursuivre l’œuvre de Martin Stein, en gardant sa vision et son esprit vivants. « Nous sommes tous unis dans notre volonté de préserver La Mirande, et de la faire rayonner encore longtemps », affirme-t-il.

Un hommage mérité

Martin Stein était un homme d’exception, qui a consacré sa vie à l’hôtel La Mirande. Son décès est une perte immense pour sa famille, ses amis, et toute la communauté de l’hôtel. Mais il restera à jamais dans les cœurs, comme un modèle de passion, de dévouement, et d’excellence. Un hommage mérité lui sera rendu, en souvenir de tout ce qu’il a accompli et de tout ce qu’il représente.