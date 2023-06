Mort Cause de Décès : Décès de Maurice Elégido à La Rochefoucauld-en-Angoumois

Nécrologie – Mort cause de décès.

Une figure de La Rochefoucauld s’est éteinte : Maurice Elégido est décédé

Un homme engagé dans la vie associative de La Rochefoucauld

La ville de La Rochefoucauld a perdu l’une de ses figures les plus emblématiques : Maurice Elégido. Blanchisseur de profession, il était très impliqué dans la vie associative de la commune. Avec son épouse Jeanine, il tenait une blanchisserie située au 57 Grand-Rue. Mais il était surtout connu pour son engagement dans de nombreuses associations locales.

Maurice Elégido était un homme très actif dans la vie de sa commune. Il était membre de plusieurs associations, notamment du club de tennis local, dont il était le président pendant de nombreuses années. Il était également membre de l’association des commerçants de La Rochefoucauld, où il s’impliquait activement pour dynamiser le commerce local.

Mais Maurice Elégido était surtout connu pour son engagement dans le monde associatif sportif. Il était membre fondateur du club de football local, l’Union Sportive Rochefortaise. Il y a occupé divers postes, notamment celui de président, et a œuvré pour le développement du club pendant de nombreuses années. Il était également très impliqué dans le monde du cyclisme, et était président du club de cyclotourisme de La Rochefoucauld.

Un homme apprécié de tous

Maurice Elégido était un homme apprécié de tous. Son engagement dans la vie associative de La Rochefoucauld était reconnu de tous, et son décès a suscité une grande émotion dans la commune. De nombreuses personnes ont tenu à lui rendre hommage, saluant son dévouement et son implication dans la vie locale.

Sa bonne humeur, son sourire et sa gentillesse étaient également très appréciés de tous ceux qui le connaissaient. Il était un homme simple et généreux, toujours prêt à aider les autres. Sa disparition laisse un grand vide dans la vie de la commune, mais aussi dans le cœur de tous ceux qui ont eu la chance de le connaître.

Un hommage mérité

Maurice Elégido mérite un hommage particulier pour tout ce qu’il a apporté à la vie associative de La Rochefoucauld. Son engagement et sa générosité ont contribué à faire de sa commune un endroit plus convivial et plus dynamique, où il faisait bon vivre.

Au-delà de son engagement associatif, Maurice Elégido était aussi un modèle de courage. Il a été atteint d’une maladie qui l’a progressivement affaibli, mais il a continué à s’impliquer dans la vie de sa commune jusqu’à la fin de sa vie. Sa force de caractère et sa détermination sont des exemples pour tous ceux qui ont eu la chance de le rencontrer.

Sa disparition est une grande perte pour la commune de La Rochefoucauld, mais son souvenir restera gravé dans les mémoires de tous ceux qui l’ont connu. Il laisse derrière lui un héritage précieux, celui d’un homme engagé et généreux, qui a consacré sa vie à rendre le monde qui l’entourait meilleur.