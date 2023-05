Mort Cause de Décès : Décès de Michel Côté (1950-2023) : L’acteur et comédien nous quitte à l’âge de 72 ans – 98.5 Montréal

Une carrière remarquable

Les Québécois se souviendront de lui pour une multitude de rôles qu’il a su incarner au théâtre, au cinéma ainsi qu’au petit et grand écran.

En effet, il a joué dans une myriade de productions télévisuelles, dont Omertà, La petite vie et Cruising Bar et cinématographiques, comme C. R. A. Z. Y., De père en flic et Piché: entre ciel et terre.

Mentionnons qu’il a aussi fait partie de la distribution de la célèbre pièce de théâtre Broue, aux côtés de Marc Messier et Marcel Gauthier, durant 38 ans.

Retrait de la vie publique

Il avait dû se retirer de la vie publique, au printemps 2022, pour une période indéterminée.

Un homme de talent

Né à Alma en 1950, Michel Côté est décédé lundi matin, entouré de ses proches.

Claude Meunier, le commandant Piché, Rémi Girard et Pierre-Luc Brillant ont commenté son départ au micro de Paul Arcand.

Michel Côté était un acteur talentueux qui a su marquer l’histoire culturelle du Québec. Sa disparition laisse un grand vide dans le cœur de ses fans et de tous ceux qui ont eu l’occasion de travailler avec lui.

Sa mémoire restera à jamais gravée dans nos cœurs et dans l’histoire de la culture québécoise.