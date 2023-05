Mort Cause de Décès : Décès de Michel Côté à l’âge de 72 ans, annonce 95.7 KYK.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le décès de Michel Côté, monument de la culture québécoise

Le comédien Michel Côté est décédé tôt le 29 mai 2023, entouré de ses proches. Il avait 72 ans.

Le monument de la télévision, du cinéma et du théâtre québécois avait dû se retirer de la vie publique, au début de 2022, en raison d’une maladie de la moelle osseuse.

Né à Alma en 1950, les Québécois se souviendront de lui pour une multitude de rôles qu’il a su incarner au théâtre, ainsi qu’au petit et grand écran.

Il a entre autres joué dans la célèbre pièce Broue, pendant 38 ans.

Côté a aussi incarné des rôles dans La P’tite Vie, Omerta, Cruising bar, De père en flic, Piché: entre ciel et terre et C.R.A.Z.Y.

Écoutez l’équipe de Trudeau-Landry retracer les moments marquants de sa carrière, dans l’extrait ci-dessus.

Un parcours exceptionnel

Michel Côté était un acteur polyvalent, capable de passer du comique au dramatique avec aisance. Au théâtre, il a été l’une des figures emblématiques de la pièce Broue, qui a connu un succès phénoménal pendant près de 40 ans. Il a également joué dans de nombreuses autres pièces, dont Les Fourberies de Scapin, Les Belles-Soeurs et Les Feluettes.

Au cinéma, Michel Côté a tourné sous la direction de grands réalisateurs québécois, comme Denys Arcand, Jean-Marc Vallée et Robert Lepage. Il a notamment été salué pour son rôle dans le film C.R.A.Z.Y., qui a remporté plusieurs prix internationaux.

À la télévision, Michel Côté a marqué les esprits en interprétant des personnages populaires, comme le patriarche de la famille Paré dans La P’tite Vie et le policier Martin Ward dans De père en flic. Il a également joué dans des séries plus sombres, comme Omerta, où il incarnait un mafieux redoutable.

Un artiste engagé

Au-delà de sa carrière d’acteur, Michel Côté était un artiste engagé, qui s’impliquait dans de nombreuses causes sociales et environnementales. Il était notamment membre de la Fondation David Suzuki, qui lutte pour la protection de l’environnement.

En 2012, Michel Côté a également participé à la campagne électorale de Québec solidaire, en prêtant sa voix à une vidéo de sensibilisation sur les enjeux sociaux et environnementaux.

Un hommage unanime

La mort de Michel Côté a suscité une vague d’émotion et d’hommages au Québec et au-delà. De nombreux artistes, personnalités politiques et citoyens ont exprimé leur tristesse et leur admiration pour cet acteur exceptionnel.

Sur les réseaux sociaux, les messages de condoléances se sont multipliés, saluant la carrière et l’engagement de Michel Côté. Le premier ministre du Québec, François Legault, a également rendu hommage à l’acteur, en saluant sa contribution à la culture québécoise.

Le décès de Michel Côté laisse un vide immense dans le paysage culturel québécois. Mais son héritage artistique et son engagement resteront une source d’inspiration pour les générations à venir.