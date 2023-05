Mort Cause de Décès : Décès de Michel Côté à l’âge de 72 ans | Annonce de 104.7 Outaouais

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le décès de Michel Côté : une perte pour le monde artistique québécois

Le comédien Michel Côté est décédé tôt le 29 mai 2023, entouré de ses proches. Il avait 72 ans.

Le monument de la télévision, du cinéma et du théâtre québécois avait dû se retirer de la vie publique, au début de 2022, en raison d’une maladie de la moelle osseuse.

Né à Alma en 1950, les Québécois se souviendront de lui pour une multitude de rôles qu’il a su incarner au théâtre, ainsi qu’au petit et grand écran.

Il a entre autres joué dans la célèbre pièce Broue, pendant 38 ans.

Côté a aussi incarné des rôles dans La P’tite Vie, Omerta, Cruising bar, De père en flic, Piché: entre ciel et terre et C.R.A.Z.Y.

Écoutez l’équipe de Trudeau-Landry retracer les moments marquants de sa carrière, dans l’extrait ci-dessus.

Une carrière riche et diverse

Michel Côté a marqué l’histoire de la culture québécoise par sa polyvalence et son talent. Il a su se démarquer dans des rôles dramatiques et comiques, autant au théâtre qu’au cinéma et à la télévision.

Sa performance dans la pièce Broue est restée gravée dans la mémoire collective des Québécois. Pendant près de quatre décennies, il a joué le rôle de Bob, un des trois amis qui tentent de se remémorer leur dernière soirée arrosée.

Il a aussi laissé sa marque dans des productions télévisuelles comme La P’tite Vie, une série humoristique qui a connu un immense succès au Québec dans les années 1990. Il y incarnait le personnage de Ti-Mé, un père de famille qui peinait à joindre les deux bouts.

Au cinéma, Michel Côté a participé à plusieurs productions marquantes. Il a notamment joué dans C.R.A.Z.Y., un film de Jean-Marc Vallée qui a été acclamé par la critique et a remporté de nombreux prix.

Un héritage culturel durable

La mort de Michel Côté est une perte immense pour le monde artistique québécois. Il était un acteur prolifique et respecté, qui a su marquer plusieurs générations grâce à ses performances mémorables.

Son héritage culturel est indéniable. Au-delà de ses rôles iconiques, Michel Côté a également contribué à la formation de plusieurs générations de comédiens et d’actrices. Il a enseigné au Conservatoire d’art dramatique de Montréal pendant plusieurs années, et a ainsi transmis son savoir et son expérience à de nombreux étudiants.

Les hommages se sont multipliés depuis l’annonce de sa mort. Les personnalités du monde artistique québécois ont salué sa contribution à la culture québécoise, et ont souligné son talent et sa générosité.

Conclusion

Le décès de Michel Côté est une triste nouvelle pour les Québécois et pour tous les amoureux de la culture québécoise. Il était un acteur talentueux et respecté, qui a marqué l’histoire du théâtre, du cinéma et de la télévision au Québec.

Son héritage culturel est immense, et son influence sur le monde artistique québécois se fera sentir pendant de nombreuses années à venir. Les Québécois se souviendront de lui comme d’un comédien polyvalent et généreux, qui a su faire rire et émouvoir des millions de personnes.