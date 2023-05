Mort Cause de Décès : Décès de Michel Madrias à Et-Chapendu : Nécrologie

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le 20 mai dernier, Michel Madrias s’est éteint à l’âge de 87 ans. Né le 21 novembre 1935 à Paris, il a grandi en partie chez sa grand-mère maternelle à Raddon. En 1962, il s’est marié avec Monique Jouvet dans la Sarthe, avec qui il a eu deux enfants : Marc en 1963 et Eric en 1964. Michel Madrias a fait toute sa carrière à la RATP, occupant en dernier lieu un poste d’ingénieur. Il a ainsi participé à la construction de lignes de métros en Égypte, au Brésil et en Israël.

Une retraite paisible en Haute-Saône

Après une vie professionnelle bien remplie, Michel Madrias et son épouse ont souhaité rejoindre la Haute-Saône pour y profiter d’une retraite paisible. Là-bas, Michel Madrias a pu s’adonner à ses passions, notamment la pêche, la peinture, les mots croisés et la cueillette des champignons. Il aimait également participer aux manifestations organisées à Raddon, village où il avait passé une partie de son enfance. Il était ainsi présent à la fête du bois et aux réunions des anciens combattants ou du club du 3e âge.

Un dernier hommage

Michel Madrias a marqué son entourage par sa gentillesse et sa bienveillance. Il était apprécié de tous et laisse derrière lui une famille et des amis qui le pleurent. Ses obsèques auront lieu le mardi 23 mai à 14 h à l’église du village de Raddon. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.