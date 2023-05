Mort Cause de Décès : Décès de Michel Meillet à Crosey-le-Grand | Hommage funèbre.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Michel Meillet : Un Homme d’Exception

Michel Meillet est décédé le 21 mai à Savigny-le-Temple (77). Il naît à Paris le 9 avril 1946 mais la terre de Crosey-le-Grand est déjà accrochée à son cœur. Cet homme hors du commun a marqué la vie de nombreuses personnes et restera à jamais gravé dans les mémoires.

Un Homme Passionné

Michel Meillet était un homme passionné et déterminé. Il a consacré sa vie à son entreprise, à sa famille et à sa commune. Il a fondé en 1982 la société SAMA, spécialisée dans la conception et la fabrication de machines-outils pour l’industrie. Son entreprise est devenue une référence dans le domaine et a permis la création de nombreux emplois dans la région.

En parallèle, Michel Meillet s’est également impliqué dans la vie de sa commune. Il a été élu maire de Crosey-le-Grand en 1983 et a exercé cette fonction pendant près de 25 ans. Il a œuvré sans relâche pour le développement de sa commune et a su rassembler les habitants autour de projets communs.

Un Homme Engagé

Michel Meillet était également un homme engagé. Il s’est investi dans de nombreuses causes et a toujours défendu ses convictions avec passion. Il a notamment été membre du Parti Socialiste et a participé activement à la vie politique locale et nationale.

Il a également été un fervent défenseur de l’environnement et a participé à de nombreuses actions pour la protection de la nature. Il a notamment créé un parcours de découverte de la faune et de la flore dans sa commune, qui est aujourd’hui encore une attraction touristique majeure de la région.

Un Homme Généreux

Michel Meillet était avant tout un homme généreux. Il était toujours prêt à aider les autres et à donner de son temps pour les personnes qui en avaient besoin. Il a notamment participé à de nombreuses actions de solidarité pour les personnes en difficulté dans sa commune et dans la région.

Son engagement pour les autres était sans limite. Il a notamment créé une association pour aider les enfants atteints de maladies graves et leur famille. Cette association permettait de financer des séjours de vacances pour les enfants malades et leur offrir des moments de détente et de bonheur.

Un Homme Qui Laisse un Grand Vide

La disparition de Michel Meillet laisse un grand vide dans la vie de nombreuses personnes. Il était un homme exceptionnel, passionné, engagé et généreux. Il a marqué la vie de sa commune, de sa région et de toutes les personnes qui ont eu la chance de le connaître.

Son départ laisse un héritage considérable. Il a laissé derrière lui une entreprise florissante, une commune dynamique et une association pour les enfants malades qui continuera à œuvrer pour les personnes dans le besoin.

Nous garderons en mémoire son sourire, sa joie de vivre et sa passion pour les autres. Il restera à jamais dans nos cœurs comme un homme d’exception, un exemple à suivre pour tous ceux qui veulent rendre le monde meilleur.