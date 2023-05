Mort Cause de Décès : Décès de Mickey Jagtyani, un éminent homme d’affaires indien aux Émirats Arabes Unis

Nécrologie – Mort cause de décès.

Mickey Jagtyani, un éminent homme d’affaires indien décède à Dubaï

Le 27 mai 2023, à 02h00 IST, Dubaï a perdu l’un de ses plus grands hommes d’affaires indiens, Mickey Jagtyani (Mukesh Vadumal-70). Il était le président et propriétaire du groupe Landmark basé à Dubaï. Sa valeur nette s’élevait à environ 500 crores de dollars, soit environ 41 200 crores de roupies. Il était également le fondateur de plusieurs autres entreprises prospères.

Le parcours de Mickey Jagtyani

Mickey Jagtyani est né en Inde en 1953. Il a commencé sa carrière en travaillant dans une petite entreprise familiale. En 1974, il a déménagé à Dubaï pour travailler comme vendeur dans une boutique d’électronique. Il a rapidement gravi les échelons et est devenu le directeur général de la boutique. C’est à ce moment-là qu’il a commencé à planifier la création de son propre empire commercial.

En 1978, Mickey Jagtyani a fondé sa première entreprise, le groupe Landmark. La société a commencé par vendre des produits électroniques, mais elle s’est rapidement diversifiée dans d’autres secteurs, tels que la vente au détail, l’immobilier et l’hôtellerie. Aujourd’hui, le groupe Landmark est l’une des plus grandes entreprises de Dubaï, avec des opérations dans plusieurs pays.

Le succès de Mickey Jagtyani

Mickey Jagtyani était un homme d’affaires visionnaire. Il a su identifier les opportunités de marché et les exploiter pour développer son entreprise. Il avait également une grande capacité à prendre des risques calculés, ce qui lui a permis de réussir là où d’autres ont échoué.

Il était également connu pour sa philanthropie. Il a créé la fondation Mickey Jagtyani, qui œuvre pour l’éducation des enfants défavorisés en Inde. La fondation a construit des écoles dans plusieurs régions d’Inde et a offert des bourses à des milliers d’enfants.

L’héritage de Mickey Jagtyani

La mort de Mickey Jagtyani est une perte immense pour le monde des affaires et pour la communauté indienne aux Émirats arabes unis. Son héritage, cependant, continuera à vivre à travers le groupe Landmark et les autres entreprises qu’il a fondées. Son travail philanthropique se poursuivra également grâce à la fondation Mickey Jagtyani.

Le succès de Mickey Jagtyani est une inspiration pour de nombreux jeunes entrepreneurs en Inde et à travers le monde. Son parcours montre qu’avec du travail acharné, de la détermination et de la persévérance, on peut réussir à bâtir un empire commercial prospère et à aider les autres en même temps.

Conclusion

Mickey Jagtyani restera dans l’histoire comme l’un des plus grands hommes d’affaires indiens de tous les temps. Sa contribution au développement de l’économie de Dubaï et de l’Inde est inestimable. Sa philanthropie a touché la vie de milliers d’enfants en Inde. Il sera regretté par tous ceux qui ont eu la chance de le connaître. Repose en paix, Mickey Jagtyani.