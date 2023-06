Mort Cause de Décès : Décès de Mike Batayeh : l’acteur de Breaking Bad décède à l’âge de 52 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Mike Batayeh, l’acteur qui a joué le rôle de Dennis Markowski, le directeur de la laverie industrielle Lavandería Brillante dans la série à succès Breaking Bad, est décédé le 1er juin dernier à l’âge de 52 ans. Sa famille a annoncé la triste nouvelle sur Facebook, précisant que l’acteur était décédé d’une crise cardiaque dans sa maison du Michigan.

Mike Batayeh avait également travaillé sur d’autres projets télévisés tels que Boy Meets World, It’s Always Sunny in Philadelphia, The Bernie Mac Show, Sleeper Cell ou encore Everybody Loves Raymond. Côté cinéma, il avait partagé l’affiche avec Hugh Grant, Jennifer Coolidge et Willem Dafoe dans American Dreamz ou encore avec Adam Sandler dans Rien que pour vos cheveux. Enfin, il avait également séduit le public en 2012 en interprétant Mike, le rôle principal du film de Rola Nashef, Detroit Unleaded.

En parallèle de sa carrière d’acteur, Mike Batayeh se produisait également en tant qu’humoriste dans de nombreux comedy clubs. Notamment au Laugh Factory à Los Angeles ou encore au Gotham à New York. L’acteur s’était également exporté à l’international en réalisant de nombreux projets au Moyen-Orient, et plus précisément à Dubaï, au Liban, en Égypte ou en Jordanie. Il avait même été invité à deux reprises par la famille royale de Jordanie à l’Amman Stand-up Comedy Festival.

Mike Batayeh manquera beaucoup à ceux qui l’aimaient, lui et sa grande capacité à apporter rire et joie à tant de personnes. Sa disparition est une perte pour le monde de l’art et de la comédie. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches en ces moments difficiles.

Cet article a été écrit en collaboration avec 6Medias.