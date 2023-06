Mort Cause de Décès : Décès de Ndoye Douts, artiste plasticien sénégalais.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le monde de l’art a perdu l’une de ses figures les plus enjouées, généreuses et prolifiques avec la disparition de Ndoye Douts, un plasticien sénégalais de renom, décédé à Dakar le 9 juin à l’âge de 50 ans. Diplômé de l’École nationale des Beaux-Arts du Sénégal en 1999, Ndoye Douts s’est rapidement passionné pour le “désordre architectural” de sa ville natale, Dakar, une ville qu’il a souvent représentée dans ses installations artistiques. Ses dessins reflétaient l’intensité de la vie urbaine du continent africain, avec une énergie et une naïveté apparentes qui ont rapidement séduit les connaisseurs d’art du monde entier.

Ndoye Douts avait récemment exposé au Japon, où il est resté pendant un mois. Selon son ami Olivier Sultan, propriétaire de la Galerie Art-Z à Paris, Ndoye Douts se plaignait de fatigue à son retour. Les œuvres de Ndoye Douts reflétaient parfaitement l’atmosphère de Dakar, avec un kaléidoscope d’images qui comprenaient la mer, les pirogues, les voitures, les immeubles et les gens. Ses toiles étaient marquées par l’omniprésence de poissons et d’embarcations, reflétant l’ethnie de pêcheurs puissante à Dakar dont il était originaire.

Ndoye Douts était connu pour sa personnalité généreuse et ses contacts chaleureux avec les autres créateurs. Il portait les vêtements de son ami Cheikha Sigil, un autre artiste sénégalais, pour mieux le faire connaître auprès de ses propres contacts. Les sujets de ses œuvres étaient souvent profonds et réfléchis, abordant des thèmes tels que la rareté du poisson et le phénomène des départs des migrants en pirogue.

La communauté artistique a été profondément touchée par la disparition de Ndoye Douts, un artiste talentueux, passionné et jovial dont l’œuvre a inspiré de nombreux artistes à travers le monde. Sa ville natale de Dakar a perdu l’un de ses plus grands ambassadeurs, mais son héritage artistique vivra pendant des années à venir, capturant l’énergie et la vitalité de la vie urbaine africaine à travers ses œuvres uniques et envoûtantes.