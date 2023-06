Mort Cause de Décès : Décès de Ni John Fru Ndi, l’opposant historique au Cameroun.

Nécrologie – Mort cause de décès.

John Fru Ndi, l’opposant historique au président Biya, est décédé à l’âge de 81 ans

John Fru Ndi, le président et fondateur du Social Democratic Front (SDF), le principal parti d’opposition représenté à l’Assemblée nationale du Cameroun, est décédé à l’âge de 81 ans des suites de maladie. Il était connu pour être l’un des opposants les plus marquants au président Paul Biya, qui dirige le pays depuis plus de 40 ans.

Un parcours politique marqué par l’opposition

Né en région anglophone le 7 juillet 1941 à Bamenda dans le Nord-Ouest du pays, John Fru Ndi était un opposant de longue date au régime en place. Il avait été trois fois candidat contre Biya lors des élections présidentielles de 1992, 2004 et 2011. Malgré ses échecs électoraux, il avait su rassembler autour de lui une partie de la population camerounaise qui aspirait à un changement politique.

Ces derniers mois, des informations sur son état de santé critique avaient circulé. Après une évacuation sanitaire de plusieurs mois à l’étranger, il était revenu au Cameroun après avoir subi une intervention chirurgicale dans un hôpital suisse, d’après son entourage. En son absence, il avait cédé la présidence de son parti à son vice-président Joshua Osih.

Le “chairman” du SDF

John Fru Ndi était surnommé le “chairman” et était à la tête du SDF depuis sa création en 1990. Il avait renoncé à se présenter à l’élection présidentielle de 2018 et avait annoncé qu’il quitterait la direction du parti lors du congrès des 28, 29 et 30 juillet prochains. Sa disparition laisse un vide important dans le paysage politique camerounais et pose la question de l’avenir de l’opposition face au régime en place.

En effet, le Cameroun est souvent critiqué pour son manque de démocratie et de liberté d’expression. Les élections sont régulièrement entachées de fraudes et d’irrégularités et les opposants politiques font face à des pressions et des intimidations. John Fru Ndi était l’un des rares à s’opposer publiquement à cette situation et à défendre les droits et les libertés des citoyens camerounais.

Un héritage politique à préserver

Malgré son décès, l’héritage politique de John Fru Ndi est à préserver. Le SDF doit continuer à défendre les valeurs de l’opposition et à proposer des alternatives crédibles au régime en place. Les prochaines élections présidentielles auront lieu en 2025 et le parti devra se préparer à y participer avec un nouveau leader à sa tête.

La mort de John Fru Ndi est une perte pour le Cameroun et pour l’opposition politique dans le pays. Mais elle doit aussi être l’occasion de réaffirmer les valeurs de la démocratie et de la liberté d’expression et de poursuivre le combat pour un Cameroun plus juste et plus équitable pour tous.