Mort Cause de Décès : Décès de Ni John Fru Ndi, l’opposant historique au Cameroun

John Fru Ndi, l’un des principaux opposants au président Biya, est décédé

Le décès de John Fru Ndi John Fru Ndi, fondateur du parti d’opposition Social Democratic Front (SDF) et l’un des principaux opposants au président camerounais Paul Biya, est décédé à l’âge de 81 ans. Le SDF a annoncé la nouvelle de son décès, en précisant qu’il était dû à une longue maladie. John Fru Ndi est décédé le 12 juin 2023 à Yaoundé. Un opposant historique Né en région anglophone le 7 juillet 1941 à Bamenda dans le Nord-Ouest du pays, John Fru Ndi a été trois fois candidat contre Biya lors des élections présidentielles de 1992, 2004 et 2011. Il était surnommé le “chairman” et était à la tête du SDF depuis sa création en 1990. Sa santé avait été préoccupante ces derniers mois Ces derniers mois, des informations sur son état de santé critique avaient circulé. John Fru Ndi aurait subi une intervention chirurgicale dans un hôpital suisse, après une évacuation sanitaire de plusieurs mois à l’étranger. Il était revenu au Cameroun d’après son entourage. En son absence, il avait cédé la présidence de son parti à son vice-président Joshua Osih. Un engagement politique important John Fru Ndi a été un acteur politique majeur au Cameroun, en particulier en tant qu’opposant au régime de Paul Biya. Renonçant à se présenter à l’élection présidentielle de 2018, il avait annoncé qu’il quitterait la direction du parti lors du congrès des 28, 29 et 30 juillet prochains. Sa disparition laisse un vide important dans le paysage politique camerounais.

L’article ci-dessus rend hommage à John Fru Ndi, un homme politique camerounais qui a consacré sa vie à la lutte contre le régime de Paul Biya. En tant que fondateur du SDF, il a été l’un des principaux opposants au président camerounais et a mené plusieurs campagnes électorales contre lui. Sa santé avait été préoccupante ces derniers mois, et sa disparition laisse un vide important dans le paysage politique camerounais. Nous souhaitons exprimer nos condoléances à sa famille et à ses proches.