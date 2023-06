Mort Cause de Décès : Décès de Paolo Annunziato suite à une longue lutte contre la SLA : les centres cliniques Aisla et Nemo présentent leurs condoléances.

Un homme de science engagé dans la lutte contre la SLA

Paolo Annunziato est décédé à l’âge de 62 ans après une longue bataille contre la SLA. La présidente Aisla Fulvia Massimelli et le président des centres cliniques NeMO Alberto Fontana se souviennent de lui avec émotion. Homme de science, Paolo Annunziato a consacré sa vie à aider les institutions de notre pays à mieux comprendre la SLA et à intensifier les efforts pour trouver une thérapie efficace. En tant que président de la seule biobanque nationale sur la SLA et ancien directeur du Conseil national de la recherche, CNR et président du Centre italien de recherche aérospatiale, CIRA, il a toujours mis sa capacité de visionnaire au service de la communauté scientifique et médicale.

Un message d’espoir pour la communauté SLA

Paolo Annunziato croyait en la nécessité d’intensifier les efforts pour trouver une thérapie contre la SLA. Sa propre phrase, qui est devenue un emblème d’espoir pour toute la communauté SLA, est : “Ce n’est pas vrai qu’il n’y a pas de remède contre la SLA, nous devons juste le trouver”. Convaincu que le but essentiel du progrès est de préserver et de protéger la dignité de la personne et de la vie, Paolo Annunziato n’a cessé d’encourager ses compagnons d’infortune, rappelant toujours l’importance de l’espérance. Pour une maladie incurable comme la SLA, cette espérance doit aujourd’hui prendre la forme d’une prise en charge de plus en plus adéquate pour garantir et protéger la qualité de vie. Ce fut aussi le combat de Paolo Annunziato.

Un message d’amour et de courage

Malgré le poids de la peur de la maladie, le courage de Paolo Annunziato restera indélébile. Avec son désir de trouver des réponses, il a su enseigner l’émerveillement de la découverte, guidé par la liberté et l’amour du savoir au service de tous. Paolo Annunziato n’a jamais abdiqué son amour inconditionnel pour la vie, avec l’espoir d’un avenir meilleur pour tous. Le message qu’il laisse est plein d’émerveillement, de courage et d’amour. AISLA et les Centres Cliniques NeMO s’associent à la douleur de la famille et de tous ceux qui ont eu la chance de le connaître.

Des funérailles à Rome

Les funérailles de Paolo Annunziato auront lieu à Rome, le lundi 19 juin à 15h30 dans la paroisse de San Giulio, Via Francesco Maidalchini, 17. La famille souhaite se souvenir de Paolo en soutenant la recherche sur la SLA avec un don à AISLA. Il est possible de le faire en achetant son livre “L’Amore ai tempi della SLA”, à travers lequel vous pourrez revivre les émotions et les expériences de Paolo lui-même; ou faites un don gratuit avec la raison “En mémoire de Paolo” à AISLA ONLUS – iban IT04V0503410100000000001065.