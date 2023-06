Mort Cause de Décès : Décès de Paul Geoffrey : L’acteur d’Excalibur décède à l’âge de 68 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Paul Geoffrey, acteur de “Excalibur” et “Greystoke”, est décédé à 68 ans

Paul Geoffrey, acteur anglais connu pour ses rôles dans “Excalibur” et “Greystoke : La légende de Tarzan, le seigneur des singes”, est décédé à l’âge de 68 ans. Il est décédé le 3 juin à Santa Fe, NM après une bataille contre le cancer, selon le Santa Fe New Mexican.

Une vie d’acteur et de gentillesse

Le Santa Fe New Mexican a décrit Paul Geoffrey comme “un comédien dans l’âme” qui a continué à jouer jusqu’à la fin de sa vie. Il aimait le vin et la cuisine française, avait une connaissance étonnante de l’histoire, était un fan d’Arsenal depuis toujours et était considéré comme “le gars le plus gentil du monde”.

Des rôles mémorables au cinéma et à la télévision

Tout au long de sa carrière d’acteur, Paul Geoffrey a joué des rôles mémorables au cinéma et à la télévision. Il a notamment joué le rôle de Perceval dans le film “Excalibur” de 1981, qui raconte la légende du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. Le film a remporté la meilleure contribution artistique à Cannes en 1981 et a reçu une nomination à l’Oscar de la meilleure photographie.

Il a également joué le rôle de Lord John “Jack” Clayton dans le film “Greystoke” de Ralph Richardson sur Tarzan en 1984 et celui de M. Lockwood dans l’adaptation de Juliette Binoche en 1992 de “Wuthering Heights” d’Emily Bronte. Il est apparu dans d’autres films tels que “Zina”, “Anna Karenina” et “The Staircase”.

Il a également joué pour la télévision, apparaissant dans des programmes tels que “Le joyau de la couronne”, “L’homme de Moscou”, “Napoléon et Joséphine : une histoire d’amour”, “La directrice”, “Spyship”, “Acapulco HEAT”, “Better Call Saul” et la série “Get Shorty”.

Une vie personnelle à Santa Fe

Paul Geoffrey est né le 12 février 1955 à Surrey, en Angleterre. Il a déménagé à Santa Fe au début des années 1990 et est devenu agent immobilier, tout en continuant à jouer dans des émissions de télévision. Il laisse dans le deuil son épouse Sue Taylor et ses trois enfants, Alex, Oliver et Daisy.

Un hommage à un acteur talentueux et gentil

La mort de Paul Geoffrey a été un choc pour ses fans et pour l’industrie cinématographique. Il était un acteur talentueux et respecté, mais aussi une personne aimable et gentille qui a touché la vie de nombreux collègues et amis. Il restera dans les mémoires comme un grand acteur et un être humain exceptionnel.