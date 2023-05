Mort Cause de Décès : Décès de Pierre Audin, fils de Maurice Audin et mathématicien.

Nécrologie – Mort cause de décès.

La vie et la lutte de Pierre Audin : hommages à un militant anticolonialiste

Les réseaux sociaux sont remplis d’hommages pour saluer la mémoire de Pierre Audin, mathématicien et militant anticolonialiste, décédé dimanche à l’âge de 66 ans. La vie de Pierre Audin a été marquée par la disparition tragique de son père Maurice, enlevé à Alger le 11 juin 1957 et torturé à mort par l’armée française. Pierre Audin a consacré sa vie à la lutte pour que la France reconnaisse l’assassinat de son père.

Un héritage familial lourd à porter

Pierre Audin n’était qu’un nourrisson lorsque son père a été enlevé par des soldats français en Algérie. Pendant des années, sa mère Josette s’est battue pour que la vérité sur la mort de son mari soit connue. Elle a finalement obtenu une reconnaissance partielle de l’État français en 2018, lorsque le président Emmanuel Macron a reconnu la responsabilité de l’armée française dans l’assassinat de Maurice Audin. Cependant, la famille Audin continue de demander une reconnaissance complète de la part de l’État français.

Un engagement pour la justice

Pierre Audin a poursuivi les combats de ses parents en devenant un militant anticolonialiste et un défenseur de la justice. Il a travaillé pour que la France reconnaisse son rôle dans les crimes commis pendant la guerre d’Algérie. En 2001, il a publié un livre intitulé La Guerre d’Algérie expliquée à tous, qui vise à éduquer le grand public sur les événements de la guerre et à sensibiliser les jeunes générations à la lutte pour la justice.

Pierre Audin était également un mathématicien de renom. Il a enseigné à l’Université de Paris VII de 1977 à 2003, où il a formé de nombreux étudiants en mathématiques. En 2018, il a été récompensé par le prestigieux prix Balzan, qui récompense les contributions exceptionnelles dans les domaines des sciences humaines et sociales.

Un hommage symbolique à Toulouse

Le 25 février dernier, Pierre Audin était à Toulouse pour dévoiler une plaque symbolique à la mémoire de son père devant la médiathèque Grand M. Il espérait que cette plaque deviendrait “officielle et définitive”. Cet événement a été l’occasion pour de nombreuses personnes de rendre hommage à la vie et à la lutte de Pierre Audin.

Un héritage qui continue

La lutte pour la justice et la mémoire de Maurice Audin ne s’arrête pas avec la mort de Pierre Audin. Sa famille et ses amis continueront à se battre pour que l’État français reconnaisse sa responsabilité dans l’assassinat de Maurice Audin et pour que justice soit rendue aux victimes de la guerre d’Algérie. La vie et la lutte de Pierre Audin resteront un exemple pour tous ceux qui se battent pour la justice et la liberté.