Mort Cause de Décès : Décès de Régis Arnould, figure emblématique de l’athlétisme en Isère.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’athlétisme isérois pleure la perte de Régis Arnould

L’athlétisme isérois est en deuil. Ancien président de l’EA Grenoble, puis président de l’AL Echirolles depuis janvier 2022 suite à la “séparation” entre les deux entités, Régis Arnould est décédé mardi après-midi, quelques jours après avoir été victime “d’un grave accident cardiaque” a expliqué le club échirollois sur ses réseaux sociaux.

Après avoir passé sa jeunesse au Havre, Régis Arnould avait posé ses valises “par hasard”, comme il nous l’avait expliqué dans un portrait qui lui avait été consacré en 2014, en 1985. “Ma seule ligne directrice, c’était l’athlétisme. Et je me suis inscrit à l’ASPTT Grenoble. Depuis, je me suis marié ici, j’ai eu deux enfants… Ma vie s’est faite à Grenoble”, confiait-il alors.

En plus de ses fonctions de dirigeants au sein de l’EA Grenoble, Régis Arnould avait également entraîné un groupe loisirs.

Un homme dévoué à l’athlétisme

Régis Arnould était un homme passionné d’athlétisme. Tout au long de sa vie, il a consacré son temps et son énergie à développer ce sport dans la région iséroise. Président de l’EA Grenoble pendant plusieurs années, il a participé activement à la structuration et à la professionnalisation du club.

En janvier 2022, suite à une séparation entre les deux entités, il avait pris la tête de l’AL Echirolles. Son objectif était de poursuivre le travail accompli à l’EA Grenoble, en proposant des entraînements de qualité pour les athlètes de tous niveaux.

Régis Arnould était également impliqué dans la formation des jeunes athlètes. Il avait à cœur de leur transmettre les valeurs de l’athlétisme, comme la persévérance, l’effort et le respect de l’adversaire.

Un homme apprécié de tous

Régis Arnould était un homme apprécié de tous. Sa gentillesse, sa générosité et son dévouement ont marqué les esprits de tous ceux qui l’ont côtoyé.

Son engagement dans le monde de l’athlétisme était salué par tous. Athlètes, dirigeants et bénévoles reconnaissaient en lui un homme passionné, à l’écoute des autres et soucieux de faire avancer le sport qu’il aimait tant.

Un hommage unanime

La disparition de Régis Arnould a suscité une vive émotion dans le monde de l’athlétisme isérois. Athlètes, dirigeants et bénévoles ont tous exprimé leur tristesse et leur soutien à la famille de l’homme disparu.

Son engagement et sa passion pour l’athlétisme resteront dans les mémoires de tous ceux qui l’ont connu et aimé. L’athlétisme isérois perd un grand homme, mais son héritage restera vivant à travers tous ceux qu’il a inspirés et guidés tout au long de sa vie.

Le Dauphiné Libéré présente ses condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches.